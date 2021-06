Francia, allarme astensione al secondo turno delle regionali. Macron vota per il suo rivale. Le Pen punta sulla Provenza

PARIGI – Occhi puntati sulla partecipazione al voto per le regionali oggi dopo che domenica scorsa è stato raggiunto il record assoluto di astensione, oltre il 66 per cento. Nonostante gli appelli dei leader e una campagna pubblicitaria del governo per rimobilitare gli elettori nel secondo turno, non ci sono segnali di un’inversione di tendenza. A mezzogiorno la partecipazione era identica a quella di una settimana fa (poco più del 12 per cento).