brave-and-beautiful,-nuova-serie-su-mediaset:-trama-e-dove-vederla

Brave and Beautiful è la nuova serie turca che approderà su Canale 5 a partire da lunedì 5 luglio: di cosa si tratta

Brave and Beautiful è una serie TV turca, andata in onda nel Paese d’origine tra il 2016 ed il 2017. 32 puntate da 120 minuti che, in Italia, diventeranno 96 da 45 minuti, come già successo per altre serie TV turche (Daydreamer, Mr Wrong).

A partire dal 5 luglio, su Canale 5 saranno trasmesse le puntate della nuova serie che vedrà al centro due protagonisti principali – ancora sconosciuti in Italia, come all’epoca lo era anche Can Yaman – Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün. Dalle 14:55 o in replica su Mediaset Play Infinity sarà possibile vedere tutte le puntate di Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful, la trama della nuova serie TV turca

Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) torna in un piccolo paese appena fuori Istanbul, a Korludağ, con un unico scopo: quello di vendicarsi di Tahsin Korludağ a causa della loro secolare inimicizia familiare. Cesur non mette in conto un imprevisto, si innamora della sorella di Tahsin, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), nonché la bellissima figlia dell’uomo che crede abbia ucciso suo padre. Sühan, grande donna d’affari ed in carriera, non riesce a fidarsi di Cesur. Il loro legame si stringe sempre più a causa delle malefatte che vengono a galla dalla cittadina di Korludag: ad un certo punto, la donna non saprà più se fidarsi del padre o dell’uomo che le fa la corte.

Suhan resterà incinta di Cesur, ma le cose per i due si complicano quando, dopo 30 anni di detenzione, esce di prigione il fratello assassino di Adalet Korludağ, nonché l’amante di Tahsin Korludağ.