Atlantic Crossing 2 stagione non si farà

Atlantic Crossing 2 non si farà, finisce con la prima stagione

Atlantic Crossing 2 stagione non diventa realtà. La prima stagione della serie è realizzata da Cinenord in coproduzione con Beta Film per NRK. La regia è di Alexander Eik che ne è anche co-sceneggiatore in collaborazione con Linda May Kallestei. La prima stagione di Atlantic Crossing, come accennato, è anche l’ultima e unica. Infatti, è stata concepita come miniserie. Stando alle dichiarazioni dello stesso regista riportate da TheCinemaholic il 22 maggio 2021, non sussistono le critiche secondo cui la premessa dello show sarebbe troppo ampia per essere racchiusa in un solo ciclo di episodi.

Perché Atlantic Crossing 2 stagione non serve per raccontare la storia vera

Atlantic Crossing: una scena del primo episodio con Sofia Helin che interpreta la principessa Märtha. Credits: Rai

Alexander Eik assicura che è stato fatto un grande lavoro per rendere al meglio gli eventi che prendono il via nel 1940 quando la Norvegia viene invasa e occupata dalla Germania nazista a dispetto della sua dichiarazione di neutralità. Il team produttivo, stando alle dichiarazioni del regista, avrebbe condensato cinque anni di storia in otto puntate (che corrispondono a tre in Italia su Rai 3) di Atlantic Crossing che è da considerare conclusa.

Visto lo sforzo di contenimento di minuti di show, è evidente che i fatti riportati sono stati semplificati. Tuttavia, resta l’intento di raccontare le vicende – nel limite del possibile – nel modo più corretto possibile dal punto di vista storico.

Atlantic Crossing su Rai 3 in Italia, trama

Grazie a questa serie si fa luce su tanti aspetti degli anni Quaranta nel corso del conflitto mondiale. Un ruolo fondamentale nel racconto è dato alla principessa ereditaria Märtha (Sofia Helin) e quale peso ha avuto durante la guerra. Lo stretto rapporto che ha avuto con Roosevelt ha davvero contribuito a far prendere al conflitto una via diversa? Alla principessa norvegese spetta veramente il merito di essere intervenuta a tutti gli effetti per cambiare il corso degli eventi? Ha aiutato nei fatti per la promulgazione del famoso “Lend-Lease Act” di Roosevelt? Mirando a foraggiare la Gran Bretagna di armi per fronteggiare la Germania nazista, è stato approvato nel marzo 1941.

Con Atlantic Crossing esploriamo anche cosa si cela dietro alle mura della Casa Bianca e al matrimonio di Franklin ed Eleonor, che non si può definire convenzionale. E non solo, ma purtroppo Atlantic Crossing 2 stagione non ci sarà. La miniserie – in quanto tale – si chiude con la prima stagione.

Atlantic Crossing in Italia va in onda su Rai 3 alle 21.20 circa in tre serate: venerdì 18, venerdì 25 e sabato 26 giugno 2021 con il gran finale.