una-vita,-anticipazioni-oggi-26-giugno-in-prima-serata:-puntata-cancellata

Cambia il palinsesto di Mediaset. Stasera, 26 giugno, in prima serata su Rete 4 non andrà in onda il doppio appuntamento con “Una Vita”, ma ci sarà una puntata della serie spagnola “Grand Hotel” con Megan Montaner (Pepa de “Il Segreto”).

Variazioni nella programmazione di “Una Vita”.

Nelle ultime settimane la soap opera spagnola era andata in onda con doppio appuntamento al sabato, sia su Canale 5 nel pomeriggio, sia su Rete 4 in prima serata.

La decisione probabilmente ha a che fare con la scelta di programmare al sabato sera la quarta puntata della serie spagnola “Grand Hotel”, con protagonista Megan Montaner (Pepa Balmes ne “Il Segreto”).

Dopo aver lasciato la serata del mercoledì, per dare spazio a “Temptation Island 2021” su Canale 5, “Grand Hotel” su Rete 4 sbarcherà al sabato sera.

Grand Hotel al posto di Una Vita su Rete 4: trama

“Grand Hotel” è ambientata nel 1905 a Cantaloa, Spagna.

Julio Olmedo è un giovane di umili origini che arriva al Grand Hotel per far visita alla sorella Cristina che vi lavora come manager. Ma giunto a destinazione, Julio scopre che si sono perse le tracce della sorella ormai da più di un mese, da quando fu cacciata dall’albergo perché sospettata di furto.

Julio decide scoprire la verità e rimane nell’hotel, dove conosce e si innamora di Alicia, figlia della proprietaria dell’albergo.



Una Vita su Canale 5: riepilogo della settimana

A che punto siamo arrivati, invece, con le vicende degli abitanti di calle Acacias di “Una Vita”?

Felicia e Camino sono in rotta. La ragazza vorrebbe urlare ai quattro venti il suo amore per Maite.

Liberto, intanto, ha chiesto a Maite di lasciare l’atelier e la pittrice si impegna ad andarsene dalla città.

José, con la complicità di Cinta, cerca di nascondere a Bellita il suo legame con Julio, che dice di essere suo figlio e che sta frequentando, affezionandosi molto.

Felipe ha molti dubbi sulle sue nozze con Genoveva.

Andrade, in carcere, sta molto male e ha chiesto di parlare un’ultima volta con Marcia.

Nella giornata di sabato 26 giugno, dunque, “Una Vita” andrà in onda su Canale 5 al pomeriggio, alle 15.10, fino alle 16.

Tornerà sulla rete ammiraglia di Mediaset domenica 27 giugno alle ore 14.30 fino alle 16.