tommaso-zorzi:-un-esempio-per-una-mamma

Nei commenti ad una sua storia Instagram, una mamma ringrazia Tommaso Zorzi per averle insegnato ad accogliere positivamente e nel modo giusto il coming out di suo figlio. Tommaso Zorzi, orgoglioso di essere una figura di riferimento per l’inclusività, mostra il messaggio nelle stories.

Tommaso Zorzi è da sempre molto attivo in favore della comunità LGBTQ+. Sono moltissime infatti, le occasioni in cui il vincitore del Grande Fratello Vip 5 si è espresso a sostegno dei diritti della comunità arcobaleno difendendone gli ideali e le battaglie per l’uguaglianza, non ultima, la lotta affinché si voti e si approvi il DDL Zan.

Oggi, nella giornata del Pride, Tommaso Zorzi ha postato nelle Instagram stories lo screenshot di un toccante messaggio inviatogli da una mamma che lo ringrazia per averle insegnato ad accettare il coming out del figlio.

Le parole di gratitudine di una mamma per Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha postato proprio oggi, in cui in molte città d’Italia sarà la giornata del Pride, lo screenshot di un messaggio molto toccante nelle sue Instagram stories.

Una mamma, rispondendo ad una delle sue stories, ha voluto ringraziarlo per averle insegnato il valore dell’inclusività così da aver poi saputo accogliere positivamente il coming out di suo figlio:

“Non c’entra una p***a ma te lo volevo dire. Ho un figlio di dodici anni che ha fatto outing e devo ringraziare te se sono stata all’altezza di supportarlo e non giudicarlo, prendi tutto con molta naturalezza e leggerezza. Grazie Tommy.”

L’orgoglio di Tommaso

“Questi sono i miei successi”. Con queste parole Tommaso Zorzi ha commentato nella sua storia Instagram il messaggio ricevuto da questa mamma che ha saputo affrontare al meglio il coming out di suo figlio e supportarlo nel migliore dei modi grazie all’esempio di Tommaso Zorzi, che da sempre si batte per i diritti della comunità LGBTQ+.

E anche se oggi non sarà presente al Pride, è sempre pronto a supportare questa importante manifestazione, come ha anche ricordato in altre sue stories.

