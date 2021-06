san-pietroburgo,-record-di-morti-per-covid-nel-mezzo-degli-europei.-contagi-tra-i-tifosi-tornati-in-finlandia-dopo-le-partite-in-russia

Ha già ospitato sei partite di Euro 2020 ed è lì che venerdì si disputerà un quarto di finale. Ma San Pietroburgo nelle ultime 24 ore ha riportato il più alto numero giornaliero di morti per Covid-19 in una città russa dall’inizio della pandemia. Sono 107 i decessi dovuti a Sars-Cov-2 nell’ultima giornata, mentre il Paese viene travolto dalla variante Delta registrando il record di vittime da gennaio.

La diffusione del virus si è ripercossa anche sui tifosi di calcio tornati in Finlandia a seguito della partita degli Europei disputata proprio a San Pietroburgo. Per questo l’Istituto finlandese per la salute e il welfare ha invitato “tutti i passeggeri arrivati da San Pietroburgo in Finlandia con qualunque compagnia di bus a chiedere un test per il coronavirus”. La nazionale di Helsinki ha affrontato la Russia il 16 giugno e il Belgio lunedì ed entrambe le partite si sono disputate a San Pietroburgo, dove si stima siano andati almeno 2mila finlandesi per assistere ai match.

La Russia ha visto un’esplosione di nuovi casi di coronavirus da metà giugno, guidati dalla variante altamente contagiosa identificata per la prima volta in India. La nazione nel suo complesso ha riportato oggi 21.665 nuove infezioni, la cifra giornaliera più alta da gennaio. Il drammatico aumento delle infezioni arriva mentre i funzionari di Mosca stanno spingendo i russi a vaccinarsi, dopo aver eliminato la maggior parte delle restrizioni anti-virus alla fine dello scorso anno. “Per fermare la pandemia, una cosa è necessaria: vaccinazioni rapide e su larga scala. Nessuno ha inventato altre soluzioni”, ha detto il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin alla televisione di stato, ripreso da Ria Novosti. Finora, infatti, l’immunizzazione di massa nel Paese non è mai decollata.