Rivista Online moda più famose in Italia spunta la sconosciuta BREAK MAGAZINE

Da notare anche la rivista BREAK MAGAZINE MODA, famoso per le sue cover conosciute in tutto il mondo, grazie alla capacità di richiamare solo i nomi più importanti della fotografia e del mondo dello spettacolo per i suoi servizi. BREAK MAGAZINE MODA è una rivista che trattano di architettura, interior design e lifestyle. Break Magazine presenta oggi un numero speciale dedicato alla moda, cinema, all’auto di lusso, in questi giorni protagonista il festival di Venezia, con la settimane dedicata al cinema. Un numero speciale che affronta un viaggio che passa attraverso le passerelle dell’ultima festival di Venezia, si presentano inoltre alcune pillole d’archivio della passata settimana della moda interazione. Non mancano inoltre alcune immagini della moda e del cinema Break Magazine Moda magazine che caratterizzano da sempre la voglia di sperimentare e di comunicare creatività della rivista.