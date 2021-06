Home » News » Paolo Bonolis » Paolo Bonolis: la moglie al GF Vip? “E mo’ so ca…i di Signorini”

Paolo Bonolis in queste ore ha commentato l’imminente avventura della moglie Sonia Bruganelli, che sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip per la prossima edizione del reality. Come sempre, però, non sono mancate

l’ironia e il divertimento nelle sue parole.

Anche se manca ancora un po’ alla prossima edizione del Grande Fratello Vip ormai la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è più che certa. Le due donne, infatti, prenderanno parte al reality di Alfonso Signorini come opinioniste, sostituendo Antonella Elia e Pupo, che sono stati invece “scaricati”.

La notizia della partecipazione della Bruganelli è arrivata anche all’orecchio del marito Paolo Bonolis che, proprio in queste ore, ha commentato su Instagram l’imminente avventura professionale della moglie, con la solita ironia che lo contraddistingue.

Paolo Bonolis: il commento sul percorso della moglie

Leggi anche: Paolo Bonolis: Sonia Bruganelli confessa un segreto

Paolo Bonolis già di recente aveva detto la sua sulla nuova avventura della moglie Sonia Bruganelli. Ne “Il Punto Z” di Tommaso Zorzi, infatti, l’uomo aveva raccontato che avrebbe guardato il programma di tanto in tanto.

“Sai ci sono dei doveri familiari… purché quel giorno non giochi qualche squadra di calcio!“.

aveva affermato. In queste ore, invece, il popolare conduttore ha voluto ribadire il suo pensiero sui social.

“E mo’ so ca…i tuoi Alfonso Signorini“

ha scritto su Instagram, aggiungendo una serie di faccine sorridenti allo lscreen di un articolo che parlava proprio della presenza della moglie nello studio della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Insomma, anche Paolo, nonostante non sia un grande fan di questo tipo di programmi, sembra non vedere l’ora di godersi i siparietti a cui la moglie darà vita!

Non ci resta che attendere settembre per scoprire se Sonia sarà all’altezza del suo compito o se, come ha sottolineato Antonella Elia, la donna non riuscirà ad essere abbastanza “velenosa” e cinica.