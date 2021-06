Maurizio Costanzo diretto su Giulia De Lellis “Né preparata come Alberto Angela né simpatica come Luciana Littizzetto”

Spread the love











Giulia De Lellis ha iniziato la sua nuova avventura televisiva alla conduzione de

Love Island il programma che per la prima volta la vede protagonista in tv.

Giulia De Lellis, che è diventata una famosissima influencer dopo che ha partecipato a Uomini e donne, il fortunatissimo programma di Maria De Filippi che va in onda ogni pomeriggio su canale 5, dalla cui trasmissione è uscita in coppia con Andrea Diamante, si è messa in gioco anche in televisione sapendo fin dall’inizio che avrebbe attirato sia consensi che critiche.

Ma il suo sogno è lo spettacolo e che sia sui social che sia in tv è sempre pronta a nuove avventure. La De Lellis è certamente spigliata e intraprendente e spesso ha anche lanciato messaggi di positive body quando ha mostrato la sua acne che la affligge da tanto tempo.

L’ex fidanzata di Andrea Diamante ha anche pubblicato un libro che ha avuto un discreto successo “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza” ed è ormai molto conosciuta soprattutto tra i ragazzi e le ragazze che la seguono e le chiedono consigli.

Una telespettatrice critica Giulia De Lellis e chiede un parere a Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, che come ben sappiamo cura una rubrica sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, ha ricevuto una lettera da una telespettatrice che ha criticato con toni anche molto duri Giulia De Lellis e che ha scritto così: “E’ senza esperienza alle spalle … Sarà mica stata scelta perchè costa poco rispetto ad altre presentatrici?”

La risposta di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, che con i suoi telespettatori ha un dialogo continuo proprio grazie a questa rubrica che cura, all’interno della quale dà sempre i propri pareri oggettivi, le ha risposto così: “Per quel ruolo non era richiesta la preparazione di Alberto Angela, l’esperienza della Carlucci, o la simpatia di Luciana Littizzetto…”

E poi ha anche aggiunto sempre difendendo la De Lellis: lei è “Perfetta a Love Island”.

E poi ha anche voluto spiegare il perchè di questa sua idea: “E’ perfetta per questo ruolo perchè, tra l’altro, ha esperienza in programmi che trattano il tema dei sentimenti, visto che ha esordito in Tv come corteggiatrice a Uomini e Donne…”

E poi ha aggiunto anche: “Diamole tempo … Vediamo cosa saprà fare…Chissà che non si dimostri un talento…” .

