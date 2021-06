londra,-i-baci-proibiti-con-l’amante-inguaiano-il-ministro-della-salute

LONDRA − Il ministro si è scusato, è «molto dispiaciuto», ma non si dimette perché «la vicenda è privata e la lotta contro il coronavirus è lunga». Il primo ministro Boris Johnson lo difende, «ha la mia piena fiducia» e «il caso è chiuso». Invece no. Lo scandalo che ha coinvolto ieri il ministro della Salute britannico Matt Hancock, ha ancora tanti aspetti torbidi, tra sesso, tradimenti, appalti oscuri. E c’è una “connection” tutta italiana.

In primis, Gina Coladangelo, consigliera principe e multimilionaria del ministro e, da ieri, amante segreta di Hancock, dopo lo scoop del Sun che ha pubblicato un video straordinario, girato da una telecamera di sorveglianza del Ministero della Salute, in cui Hancock, 42 anni, abbraccia, bacia e palpeggia Coladangelo, 43, in una stanza lontana da occhi indiscreti. Ci sarà da capire come un filmato così sensibile sia potuto uscire da un’istituzione governativa. Ma ora ci sono altre priorità.

Perché questa non è solo una storia di passione, sesso e tradimenti, seppur sensazionali: entrambi sposati, lui due figli con l’osteopata Martha Hoyer Millar, lei tre con il marito Oliver Tress, fondatore dei negozi di moda e lifestyle Oliver Bonas. Hancock e Coladangelo, esperta di “marketing e comunicazione”, si sono conosciuti quando andavano insieme all’università di Oxford («Oh, è sempre così determinato», aveva detto lei l’anno scorso alla Bbc) e dove allora Gina era anche amica di Martha, futura moglie di Hancock.

Ma c’è dell’altro. Innanzitutto, è una storiaccia per Hancock, che ha infranto le sue stesse norme anti-coronavirus. Il video risale al 3 maggio scorso, quando il governo Johnson ancora diceva agli inglesi che non potevano neanche abbracciare i propri cari altrimenti avrebbero potuti ucciderli con il Covid. Il commentatore del tabloid Daily Mail, Dan Wootton, ieri ha distrutto Hancock: «Costui ci diceva che non potevamo neanche andare a trovare nostra madre in fin di vita, mentre lui limonava con l’amante!». Ieri, alla radio Lbc, un ascoltatore inglese è scoppiato in lacrime, ricordando il funerale lampo del padre, «più veloce di un caffè», causa restrizioni. Mentre il web tracima di furia e indignazione verso Hancock e il governo Johnson. Per un sondaggio YouGov il 53 per cento dei britannici pretende le immediate dimissioni del ministro.

Ma c’è un altro grave problema per Hancock e Johnson: il conflitto di interessi. Gina Coladangelo, nata nel 1977 a Hitching, è figlia della fioraia inglese Heather e dell’italiano Rino Coladangelo, 70 anni, altro principe plurimilionario della sanità britannica, ex direttore di ospedali e ora amministratore delegato di Rephine, società di consulenza farmaceutica. Oltre che per il governo, Gina lavora per l’azienda di lobby Luther Pendragon: molti suoi clienti hanno avuto appalti con la sanità pubblica inglese gestita da Hancock. Ma soprattutto il fratello di Gina, il 42enne Roberto Coladangelo, è direttore esecutivo di una società, Partnering Health, che (guardacaso?) ha ottenuto vari appalti dalla Sanità pubblica inglese durante la pandemia.

Insomma, questa storia pare ancora tutta da scrivere. Gina intanto è scomparsa, sembra aver lasciato la sua magione di famiglia da 4,5 milioni di euro a Wandsworth, eccelso quartiere residenziale di Londra poco sotto la storica centrale energetica di Animals dei Pink Floyd, mentre una vicina dice: «Gina? Una persona fantastica. Ma come ha fatto a mettersi con Hancock?».