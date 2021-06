Khaby Lame: “Ho svoltato dopo quello che mi è successo col Covid”

Incoronato dall’incredibile riscontro avuto sui social, Khaby Lame ha deciso di raccontare la sua storia, spiegando come tutti possano raggiungere i suoi risultati, a patto di seguire un suo consiglio.

Il giovane Khaby Lame, che ha il profilo Instagram più seguito d’Italia ed il profilo Tik Tok più seguito di sempre (foto Instagram).

Diventare l’italiano più seguito di sempre su Instagram, superando la regina dei social Chiara Ferragni, è stata la definitiva consacrazione di Khaby Lame. Il ragazzo ventunenne di Chivasso ha raccontato la sua ricetta per diventare i numeri uno nel web: “Bisogna essere costanti e non arrendersi nelle cose che si ama fare“.

Secondo quanto Khaby racconta ad ADNkronos, infatti, molte persone rinunciano a quello che amano fare a causa del giudizio delle persone. Lui, invece, non si è demoralizzato nemmeno quando la sua carriera di YouTuber è naufragata miseramente, perchè i video che faceva con gli amici avevano solo una decina di visualizzazioni: “Li vedevamo solo noi“.

Khaby Lame, la svolta arriva “grazie” al Covid

Khaby Lame racconta di essere nato in Senegal e di essere arrivato in Italia quando aveva un anno. Nonostante la dislessia e la discalculia, riesce a completare gli studi, nonostante due bocciature. Incomincia dunque a fare tutti i possibili lavoretti che trova, fino a quando trova un lavoro in fabbrica, che però non gli permette di mostrare la sua vena ironica.

A causa del lockdown imposto dalla pandemia di Covid viene licenziato: lì si rende paradossalmente conto di avere tutto il tempo a disposizione per fare ciò che più gli piace, cioè video divertenti. Khaby racconta: “Il mio linguaggio muto, alla Charlie Chaplin, è universale, mi seguono in tutto il mondo“.

Khaby si sente italiano e senegalese, nonostante abbia solo il passaporto del paese in cui è nato. Il ragazzo è determinato, e promette di combattere politicamente per tutti quelli che si trovano nella sua situazione. Dall’altra parte, ha deciso di voler crescere artisticamente: sta studiando l’inglese, ed il suo manager Alessandro Riggio lo paragona a Eddie Murphy.