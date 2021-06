i-promessi-sposi,-il-produttore-di-game-of-thrones-lavora-alla-serie-tv-prequel

I Promessi Sposi: è in arrivo la serie tv

I Promessi Sposi: è in arrivo la serie tv. Dopo la serie tv sulla Divina Commedia di Dante, è in arrivo un altro adattamento di un altro dei capisaldi della letteratura italiana. Stiamo parlando de I Promessi Sposi scritto da Alessandro Manzoni! E a dirigere i lavori Vince Gerardis, il co-produttore esecutivo di Game Of Thrones!

I Promessi Sposi serie tv avrà il nome di Provvidenza e sarà un prequel della storia scritta da Manzoni che tutti conosciamo. Ambientata in una Milano del XVI secolo in piena peste, sporca, oscura, letale e corrotta. Gerardis, dopo aver fondato una società che ha sede a Roma chiamata CIAO (acronimo di Creatività Italiana Americana Organizzata), ha stretto una partnership con Rizzoli che a ottobre pubblicherà un romanzo prequel proprio sui Promessi Sposi, scritto da Francesco Musesti e intitolato “Lodovico”.

Il romanzo prequel racconta le vicende di Fra Cristoforo, che prima di prendere i voti, ha ucciso un nobile in duello. Tra gli altri personaggi che figurano nel libro anche l’Innominato, il delinquente Griso, il Cardinale Borromeo e la protagonista femminile dei Promessi Sposi, Lucia Mondella, il cui passato ha a che fare con la stregoneria. Lo spin-off racconta del percorso travagliato dei due innamorati che devono affrontare guerre, carestie, rivolte per il pane e per la peste, con uno sfondo apocalittico che ricorda molto quello del romanzo originale, anche se è ambientato circa 40 anni prima.

“Nel romanzo, la peste cambia il destino del protagonista [Renzo]“, ha detto Maria Grazia Saccà, produttrice romana con cui ha collaborato Gerardis e che dirige la sede italiana della società di quest’ultimo. La Saccà ha definito il progetto televisivo molto attuale, vista l’era Covid in cui ci troviamo. “Nella nostra storia la peste è un elemento centrale come l’inverno in Game of Thrones“, ha rivelato. Gerardis aggiunge: “Credo che all’interno dei Promessi Sposi e del mondo circostante ci sia qualcosa di più grande da ottimizzare. È un gioco da ragazzi per l’Italia. Se mai ci fosse una proprietà per fare del business oltre i contenuti cinematografici, dovrebbe essere questa“.

La serie prequel Provvidenza viene considerata una tragedia oscura ambientata in una società crudele ma ancora incentrata sull’essere umano con gli elementi psicologici e notturni che ritroviamo in alcuni film di Batman, l’estetica carnale e spirituale dei dipinti di Caravaggio e trame come quelle di Game Of Thrones.

