Stradale, city-bike, cargo, fat-bike? Si fa presto a dire “bicicletta”, ancora di più a desiderarne una e volerla comprare, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, soprattutto con le piste ciclabili che spuntano un po’ dappertutto in Italia, anche in città dove non si erano mai viste. Per questo, Italian Tech ha pensato a un vademecum con cui aiutare i lettori.