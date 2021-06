Frutta e verdura marciscono prima con il caldo, ma con questi trucchi si conserveranno di più

Spread the love

Ormai è ufficiale: l’ondata di calore che si è diffusa nel nostro Paese in questi ultimi giorni ha ormai toccato tutte le regioni d’Italia e sopravvivere alla calura – specie nelle grandi città – è diventata una vera e propria impresa. E allora, come idratare e proteggere il nostro corpo dall’eccessivo caldo? Con frutta e verdura fresche!

Consigliamo quindi il consumo costante e abbondante di frutta e vegetali, fonti di vitamine, sali minerali e liquidi preziosi, fondamentali per mantenere l’organismo in efficienza e combattere il rischio di colpi di calore.

DECALOGO ANTISPRECO: COME CONSERVARE FRUTTA E VERDURA

Il problema però è che proprio a causa delle alte temperature frutta e verdura rischiano di marcire molto prima di essere consumate.

Secondo le stime della Coldiretti, a causa del caldo che accelera enormemente il processo di maturazione, il 25% di quello che viene raccolto nei campi e sugli alberi finisce nella spazzatura ancora prima di arrivare sulle tavole degli italiani. Ecco quindi alcuni semplici e pratici consigli della Coldiretti per evitare che la frutta e la verdure che acquistiamo vadano sprecati.

Optare per acquisti ridotti e ripetuti nel tempo; Acquistare i frutti con il giusto grado di maturazione, non appassiti, con aspetto turgido; Leggere le etichette e accertarsi che le produzioni siano locali; meglio ancora se si riesce a comprare direttamente dai produttori o nei mercati degli agricoltori di campagna amica, in questo modo si è certi che la frutta e la verdura non abbiano fatto lunghi viaggi; Preferire frutta e verdura di stagione, che hanno tempi di maturazione naturali; Prediligere frutti interi, come melone e cocomero, che si conservano più a lungo. È bene fare la spesa poco prima di tornare a casa ed evitare così di lasciare troppo a lungo la frutta e verdura in macchina e al sole; Riporre i cibi nel sedile posteriore dell’auto invece che nel bagagliaio; Conservare frutta e verdure in sacchetti di carta e separare le confezioni delle diverse varietà di frutta e verdura acquistate; Mantenere separata la frutta e verdura che si intende consumare a breve da quella che si intende conservare più a lungo; Riporre stesa la frutta e la verdura per evitare ammaccature.

Seguendo questi semplici consigli potrete combattere l’afa restando in salute, senza sprecare i preziosi frutti della terra, ma se proprio non riuscite a consumare tutto quello che avete comprato, ecco come conservare a lungo frutta e verdura!