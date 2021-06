fortnite-crew,-svelato-il-protagonista-di-luglio:-che-sorpresa-per-i-fan!

Fortnite Crew, finalmente è stato svelato il protagonista del pack di luglio 2021. I fan sono al settimo cielo

A quasi 3 settimane dal lancio della stagione 7 di Fortnite Capitolo 2, è tempo di pensare alle tante novità che verranno rilasciate sul battle royale di Epic Games. Tra nuove skin, eventi e tornei esclusivi, non ci sarà un momento di pausa per i milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Intanto, è stata da poco annunciata una super novità che sicuramente farà molto piacere ai fan del titolo.

Il Fortnite Crew pack di luglio 2021 avrà un protagonista d’eccezione. Si tratta di uno dei personaggi più amati dell’universo Marvel, ormai da anni in stretto contatto col battle royale. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

It seems Mecha Cuddle Master wasn’t the only one who found their way to the Island.

Looks like a trickster snuck his way through the portal and into the Fortnite Crew this July 👑 pic.twitter.com/z2V1wFSSwl

— Fortnite (@FortniteGame) June 25, 2021