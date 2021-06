Spread the love

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati in questi minuti nella ricerca per mancato rientri di un escursionista di 80 anni nella zona del Colle del Valasco in alta Valle Gesso. Alle operazioni partecipa anche l’eliambulanza 118 sfruttando le ultime ore di luce. Seguiranno aggiornamenti.