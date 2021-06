Home » Tv » Serie TV » Disney Plus, “La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni”: trama e cast

La misteriosa accademia dei giovani geni è la nuova serie tv di Disney Plus disponibile in streaming dal 25 giugno 2021. La serie racconta le vicende di quattro giovani ragazzi la cui missione è quella di salvare il mondo: riusciranno nel loro intento? Scopriamo insieme alla trama e al cast.

Dal 25 giugno 2021 è possibile guardare su Disney Plus i primi due episodi della nuova serie tv La misteriosa accademia dei giovani geni, mentre i successivi verranno rilasciati a cadenza settimanale, con l’ultimo previsto in uscita venerdì l’6 agosto.

La serie è stata creata da Matt Manfredi e Phil Hay, composta da 8 episodi, è tratta dall’omonima saga di romanzi best-seller di Trenton Lee Stewart. La misteriosa accademia dei giovani geni unisce dramma, giallo e commedia in un’unica storia che piacerà soprattutto ai ragazzi, in cui vengono rappresentate imprese eroiche e prove di amicizia molto importanti.

La misteriosa accademia dei giovani geni: la trama

L’eccentrico Signor Benedict decide di reclutare quattro giovani orfani di nome Reynie, Sticky, Kate e Costance dopo che hanno vinto una competizione per una borsa di studio.

La qualità di Sticky risiede nella sua infallibile memoria, quella di Kate nel suo ingegno, di Reynie nella sua capacità di analisi e di Costance nel suo essere telepatica. Ciò che accomuna i quattro ragazzi è un passato familiare doloroso.

I quattro ragazzi devono salvare il mondo da una crisi globale, conosciuta come l’Emergenza e per fare ciò dovranno infiltrarsi nell’Istituto per l’apprendimento della Veritas e dell’Illuminazione, in modo tale da smascherare colui che sta mettendo a rischio il futuro dell’umanità.

Quando scoprono che il possibile artefice del disastro mondiale è il preside della scuola, L.D. Curtain, i ragazzi dovranno ideare un piano per affrontarlo e sconfiggerlo.

La misteriosa accademia dei giovani geni: attori e personaggi

I personaggi della serie tv e i rispettivi attori sono: