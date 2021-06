comunali,-berlusconi:-stupiremo-tutti.

“Alla fine stupiremo tutti per la qualità della soluzione che indicheremo per sfidare il sindaco Sala” : lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo con in messaggio telefonico all’avvio della campagna elettorale del partito, alla Fondazione Stelline.

“Non è una gara sui tempi quella per vincere a Milano, ma sulla qualità delle idee e delle persone, non vince chi ha già il candidato ma chi trova il candidato migliore”, ha sostenuto Berlusconi.

“Ci prenderemo tutto il tempo necessario – ha spiegato Berlusconi – Stiamo facendo un lavoro di approfondimento e confronto con la città Un lavoro estremamente serio perché stiamo valutando molti candidati delle professioni e delle imprenditoria non ancora usciti sui giornali”.

Per guidare una città come Milano bisogna unire “visione e concretezza, guardare lontano senza omettere di occuparsi delle buche delle strade e delle panchine dei parchi: chi ha amministrato Milano in questi anni non ha saputo fare né l’una cosa né l’altra cosa. L’esperienza manageriale del sindaco Sala aveva suscitato molte speranze anche in chi non lo aveva votato, queste speranze sono andate deluse. Lo dico con grande amarezza, non solo come leader di Forza Italia ma come cittadino milanese”.

“Non mi interessa la discussione” se il candidato debba essere “un politico o espressione della società civile. Quello che mi interessa è che sia bravo, che abbia competenza ed esperienza, capacità di vincere e di assicurare ai milanesi cinque anni di buon governo”: lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo con un messaggio telefonico all’avvio della campagna elettorale di Forza Italia alla Fondazione Stelline.(MiaNews)