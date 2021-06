charlene-di-monaco,-le-gravi-condizioni-di-salute:-niente-festa-per-l’anniversario

Spread the love

La principessa Charlene di Monaco avrebbe avuto delle complicazioni mediche che la costringono ad un nuovo intervento: questo significa che, per la prima volta, non festeggerà l’anniversario di matrimonio con il principe Alberto.

La principessa Charlene ed il principe Alberto II di Monaco festeggiano con i sudditi il santo patrono. 27 gennaio 2020 (foto di Pascal Le Segretain/Getty Images).

Durante il suo ultimo viaggio nella madrepatria, il Sud Africa, la principessa Charlene di Monaco ha sviluppato un’infezione all’orecchio. Si era dunque dovuta sottoporre ad una prima delicata operazione alla testa, che aveva inaspettatamente prolungato la sua permanenza al di fuori del Principato di Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Il principe Alberto di Monaco è positivo al Coronavirus

NON PERDERTI >>> Royal Family, la disperazione della Regina Elisabetta: persi 10 milioni!

Il principe Alberto di Monaco ed i suoi due figli erano andati a trovarla, e probabilmente il piano sarebbe stato quello di tornare a casa tutti insieme. Ci sono state però delle complicazioni post-operatorie: Charlene di Monaco dovrà quindi sottoporsi ad una seconda operazione alla testa. Rimarrà lontana dal Principato a tempo indeterminato.

Charlene di Monaco, come sta adesso?

La principessa Charlene ed il principe Alberto II di Monaco salutano i sudditi. 23 giugno 2020 (foto di PLS Pool/Getty Images).

Il tabloid People ha ricevuto un comunicato ufficiale da parte di Charlene di Monaco. C’è la triste conferma che il decimo anniversario di matrimonio non verrà festeggiato con i sudditi o in coppia. Allo stesso tempo, la principessa desidera ringraziare Alberto ed i figli, che la stanno supportando tantissimo, anche a distanza.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, bufera su Meghan Markle: 10 persone l’accusano

Charlene si giustifica: “Non abbiamo avuto altra scelta che seguire le indicazioni da parte del team medico“. Lei sta infatti seguendo la riabilitazione, ed al momento non è possibile stimare quando sarà in grado di poter tornare a Monaco da suo marito, i suoi figli ed i suoi sudditi per riprendere la sua vita.