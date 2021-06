calciomercato-inter,-ufficializzato-il-nuovo-acquisto:-ritorno-inatteso

L’Inter chiude e ufficializza il suo primo acquisto. Si tratta di un ritorno del tutto inaspettato.

Simone Inzaghi ha stilato la lista della spesa e Beppe Marotta ha iniziato a fare acquisti. Il primo, ufficializzato nelle scorse ore, porta il nome di Alex Cordaz. L’ex portiere del Crotone ha firmato un contratto con la società nerazzurra fino al 30 giugno 2022. Per lui è un ritorno in quanto è cresciuto nella primavera nerazzurra. Il suo acquisto sarà molto utile in ottica della lista Champions League.

“L’Inter comunica l’arrivo dal Crotone di Alex Cordaz: il portiere classe 1983, cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, dove in tre stagioni ha conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Cup, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022”, questo quanto si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società di Zhang.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, colpo stellare in attacco: è pronto lo scambio

Alex Cordaz torna tra le file nerazzurre dopo 16 anni. Era il 1999 quando debuttò nel settore giovanile dell’Inter e vinse la Viareggio Cup. Nel 2002 invece vinse lo scudetto Primavera insieme ai giocatori Obafemi Martins e Goran Pandev. Per l’ex Crotone il debutto in prima squadra, unica apparizione, arriva il 4 febbraio 2004 durante la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Toldo venne espulso e così, al 19′ della ripresa, Cordaz con la maglia numero 71 viene chiamato dal mister e fa il suo debutto, subentrando ad Alvaro Recoba. Dal 2005 però per lui inizia un lungo girovagare. Dallo Spezia, passando per il Parma sino ad arrivare al Crotone. Il ritorno ad Appiano Gentile è una bella notizia non solo per Cordaz, ma anche per la società che vede rientrare alla base un grande professionista.