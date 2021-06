boris-in-streaming:-dove-vedere-le-prime-tre-stagioni

Boris in streaming su Star di Disney+

Venerdì 25 giugno 2021 Star di Disney+ accoglie le prime tre stagioni di Boris!

Parliamo della serie tv italiana che dopo ben undici anni di assenza, era il 12 aprile 2010 quando andava in onda l’ultimo episodio della stagione 3, si trova adesso in sviluppo con un revival. Trovi qui tutti i dettagli sul ritorno di Boris 4 su Star.

Nel frattempo, per colmare l’attesa della futura quarta stagione, Disney+ decide di accogliere sul suo catalogo Star i primi tre indimenticabili capitoli della serie tv creata da Luca Manzi.

In onda per la prima volta su Fox nel 2007, Boris racconta il mondo delle produzioni televisive con uno sguardo ironico e stravagante, approfondendo nel dettaglio le particolari disavventure quotidiane della troupe al lavoro sulle riprese di bassa qualità de Gli occhi del Cuore 2.

A partire quindi dal 25 giugno 2021 è possibile rivivere le grottesche vicende di René Ferretti (Francesco Pannofino), Arianna Dell’Arti (Caterina Guzzanti), Corinna Negri (Carolina Crescentini) Alessandro (Alessandro Tiberi), Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti) e tanti altri ancora in esclusiva su Star!

Boris dove vederlo in italiano

I Protagonisti Di Boris Credits: Disney Plus

Boris è in streaming su Star, il nuovo brand dell’intrattenimento generale di Disney+, con le prime tre stagioni!

Prodotta da Wilder per Fox International Channels Italy, i primi 42 episodi sono trasmessi in prima visione assoluta in Italia dai canali satellitari Fox e FX, e successivamente in chiaro da Cielo.

La quarta stagione, annunciata ufficialmente lo scorso 16 febbraio 2021, è prodotta da The Apartment, e arriverà prossimamente in esclusiva streaming su Star di Disney+.

Ricordiamo inoltre che nel 2011 la serie tv sul dietro le quinte di un set televisivo torna con una trasposizione cinematografica. Parliamo di Boris – Il film, quello che cronologicamente si colloca tra la terza e la quarta stagione della serie tv.