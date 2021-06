Agorà, Luisella Costamagna riceve un mazzo di fiori per l’ultima puntata e dice “Io i fiori li odio …”, gelo in studio

Spread the love











A volete le reazioni sincere sono le più belle soprattutto di fronte a gesti inaspettati ma quella di Luisella Costamagna, la giornalista di Agorà è stata davvero eccessiva e troppo reale. Vediamo cosa è accaduto.

Luisella Costamagna saluta all’ultima puntata e le regalano fiori e lei dice “Io odio i fiori”

Luisella Costamagna, alla fine della puntata di Agorà, la trasmissione che ha condotto per tutta la stagione invernale e che riprenderà a settembre, ha ricevuto come capita spesso, un mazzo di fuori dai colleghi ma, inaspettatamente la sua reazione non è stata proprio di gioia, infatti, appena li ha visti ha detto: “Li odio…”.

Il programma che conduce, di attualità e di politica che va in onda su Rai Tre è terminato per questa stagione e ieri venerdì 25 giugno, la Costamagna si è congedata salutando il suo pubblico e dando l’arrivederci a settembre.

Ora inizierà Agorà Estate che sarà condotto dal collega Roberto Vicaretti.

Dopo i saluti la Costamagna ha ringraziato tutti quelli che hanno contribuito alla trasmissione e ha detto: “È stata una lunga stagione di oltre duecento puntate un viaggio che non sarebbe stato possibile senza persone preziosissime: autori, inviati, redattori, videomaker e tutto lo staff”.

E proprio mentre diceva queste parole le hanno dato un mazzo di fiori.

La sua reazione è stata del tutto inaspettata, infatti, lei in modo molto sincero ha detto: “No, li od… Ma no, ma sembra un addio. Ma che è? No, no li sopporto”.

E’ stato evidente a tutti che non li ha davvero graditi.

Ma poi ha detto: “No ma davvero? Ci avrete speso anche parecchio. Guardate che a settembre torno!”.

E poi quando pensava di non essere più ripresa dalle telecamere e , dunque in un fuori onda, ha detto: “Io odio i fiori“.

Il video di Luisella Costamagna finisce in rete

Il video di questo fuori onda di Luisella Costamagna ha fatto il giro del web e allora lei sui social ha detto: “Grazie dei fiori (cit.). Per la verità amo molto le piante vive, ma i fiori recisi non sono esattamente la mia passione…”.

In fondo il popolo del web ha apprezzato la sincerità della Costamagna e la sua schiettezza anche se chi ha pensato a questo gesto non ne sarà rimasto di certo contento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...