wolfgang-puck,-lo-chef-delle-stelle:-intervista

Porta lo stesso nome di Mozart, suo compatriota, e – come lui – è un fuoriclasse nel suo campo, innovatore fino al midollo. Avete mai sentito il nome di Wolfgang Puck? Da decenni in pianta stabile negli States, è diventato lo chef preferito delle star di Hollywood, habitué del suo ristorante Spago sulla Sunset Strip losangelina, inaugurato a inizio anni Ottanta e tuttora sulla cresta dell’onda. Self made man con un ottimo fiuto per affari e tendenze, autore di libri di cucina di successo e presenza fissa in tv, oggi Puck – 72 anni a luglio – è protagonista del documentario “Wolfgang“, targato Disney+ e disponibile in streaming sul canale Disney+ dal 25 giugno. Fortemente voluto dal regista e produttore David Gelb (“Jiro e l’arte del sushi”) e dai creatori di Chef’s Table, “Wolfgang” accende i riflettori sulla storia privata di Puck, svelando le difficoltà della sua giovinezza, superati grazie a una perseveranza che non può che ispirare. Ecco cosa ci ha raccontato il primo “celebrity chef” a pochi giorni dal debutto del documentario a lui dedicato.

Cosa le ha fatto decidere di accettare la proposta per “Wolfgang”?

«Quando mi sono incontrato con il regista David Galby a Los Angeles, mi ha subito chiesto quali fossero stati i miei inizi. Ma non si riferiva alla carriera: era interessato a raccontare la mia storia, partendo dagli anni dell’infanzia e dipingendo il quadro completo di chi ero e di chi sono oggi».

La sua infanzia non è stata affatto semplice.

«Ho incontrato grandi avversità nella prima parte della mia vita. Non ho avuto un padre e il mio patrigno mi ha sempre ripetuto che ero un incapace. Al primo lavoro in cucina sono stato licenziato da uno chef pazzo. E non vi nascondo che a un certo punto della mia giovinezza ho anche pensato di gettarmi nel fiume e farla finita».



Com’è riuscito a reagire e rialzarsi?

«Ho capito che le difficoltà, nella vita, ci saranno sempre. Si tratta di imparare ad affrontarle, portando avanti i propri obiettivi e cercando sempre una soluzione alternativa, invece di scappare. La gente che mi vede in tv o in copertina dei libri pensa sia solo un uomo di successo, ma vorrei con questo documentario far capire che si può volare alto anche quando tutto sembra essere avverso. Il mio segreto è la resistenza: è facile avere entusiasmo, ma occorre saper carburare a lungo».



Che opinione si è fatto dei numerosissimi show televisivi dedicati alla cucina?

«Premesso che sono dell’idea che dietro ogni tendenza ci sia sempre del buono e del cattivo, negli Stati Uniti e probabilmente in tutto il mondo questi programmi stanno offrendo a tanti giovani talentuosi un trampolino di lancio, facendoli affacciare a questo mondo».



Quando era un aspirante chef lei, invece, la situazione qual era?

«Diciamo pure all’opposto. Ricordo che quando ho iniziato io, negli anni Settanta, dire ai tuoi familiari che volevi diventare chef equivaleva a ricevere un’occhiata di sufficienza, seguita da un “Metti la testa a posto e studia per trovarti un lavoro come si deve”. Quindi non critico i programmi dedicati al food, nemmeno i reality con chef per protagonisti. Quel che conta è che questi ragazzi capiscano che non basta debuttare alla grande: serve costruirsi e mantenere una reputazione».



I giovani chef tendono a bruciarsi velocemente le ali?

«Non posso generalizzare, ma certamente il fatto di avere sempre a disposizione Internet ha reso molte persone impazienti e poco propense a impegnarsi sul lungo termine. Faccio un esempio: quando ero giovane e volevo imparare a fare il cioccolato, quel che ho fatto è stato andare in biblioteca e studiare l’argomento. Oggi basta un click».



Cosa le ha insegnato la sua infanzia turbolenta?

«Avere un patrigno bipolare, capace di dire a tutta la mia famiglia cose orribili ha fatto sì che diventassi iper determinato a lasciare casa e non tornare mai più indietro. Ho imparato che la disperazione ti fa lavorare più duramente, impedendoti di gettare la spugna».

Quale crede sia stato il punto di svolta della sua carriera?

«Fare gavetta nel ristorante tre stelle Michelin di Raymond Thuilier a L’Oustau de Baumanière ha alimentato in me una passione inesauribile per questo mestiere. Ricordo che lo chef, diventato presto un mentore per me, invitava in cucina personaggi del calibro di Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve, Elizabeth Taylor, contagiando tutti con la sua energia, con l’amore per il cibo. Mi ha ispirato a fare altrettanto».

Cosa vorrebbe che restasse di lei ai posteri?

«A essere onesto, proprio in virtù dell’infanzia e del patrigno che ho avuto, non potrei essere più felice di sapere che per i miei figli sono stato un bravo padre».

La definizione di celebrity chef le piace o la trova fuorviante?

«Diciamo che non la capisco. Intendo dire, nessuno chiama Giorgio Armani un celebrity designer, si parla di lui come un meraviglioso stilista. Per quel che mi riguarda so di dovere moltissimo alla tv: da quando ho debuttato in Good Morning America, per poi essere invitato nello studio di David Letterman, la mia popolarità è cresciuta in maniera esponenziale. E, a ben vedere, prima di me nessuno chef era andato in tv come protagonista. Negli Stati Uniti c’era Julia Child, mia grande amica, ma non era una chef. Semplicemente non credo abbia senso la definizione “celebrity chef” che ci hanno cucito addosso: siamo dei cuochi, bravi o non bravi sta a voi giudicarlo».



“Wolfgang, una storia sulla forza e il potere dello spirito umano”, disponibile in streaming su Disney+ dal 25 giugno, dopo l’anteprima mondiale al Tribeca Film Festival prevista per sabato 12 giugno.