whatsapp,-nuova-minaccia-per-tutti-gli-utenti:-c’entra-il-covid!

Spunta su WhatsApp una nuova minaccia per tutti gli utenti. Infatti si sta diffondendo una fake news riguardante il Covid: come difendersi.

Nuova fake news riguardante il Covid-19 (via Screenshot)

Il green pass sta arrivando a milioni di italiani attraverso l’applicazione ‘Io’, eppure i pericoli sono dietro l’angolo con diversi cyber criminali pronti a diffondere fake news su WhatsApp. Infatti in tutta Italia iniziano ad arrivare comunicazione false riguardanti il passaporto vaccinale. Nelle chat di mezza Italia, infatti, sta cominciando a circolare un messaggio con questo testo falso: “In questo link puoi scaricare il certificato verde che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”.

Questo invito, però non è altro che l’ennesimo tentativo di phishing presente sull’applicazione. Infatti cliccando sul link verrete indirizzati a grafiche verosimile, che però non hanno altro che un obiettivo, ossia rubare i vostri dati sensibili. Addirittura nella pagina in questione si chiede di inserire il proprio numero di telefono. A volte, cliccando su questi link, si potrebbero attivare anche servizi in abbonamento. Andiamo quindi a vedere come difendersi da queste minacce.

WhatApp, così gli utenti si possono difendere dalla fake news sul Covid: il metodo

Come difendersi dal tentativo di Phishing (via WebSource)

Il documento digitale noto come ‘green pass‘ sarà inviato solamente tramite SMS ed e-mail il giorno stesso della notifica. Quindi il Governo non ha disposto altri metodi per ricevere il documento che permetterà di viaggiare in tutta Europa. Però, come succede spesso nel web, sono numerosi i cyber criminali pronti a truffare gli utenti. Ancora una volta è WhatsApp a correre in aiuto di questi malviventi.

Invitiamo quindi tutti ad ignorare questo messaggio. Inoltre ricordiamo che si può ottenere il Green pass tramite SPID, CIE, numero di tessera sanitaria (o del documento di identità) e il codice all’indirizzo http://www.dgc.gov.it. Infine il documento si può scaricare direttamente dall’applicazione Io. Per scaricare il documento dall’app bisognerà prima aggiornarla. Gli utenti quindi dovranno sempre verificare chi invia il documento, per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti.