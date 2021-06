uomini-e-donne,-nuovo-flirt-per-roberta-di-padua?-indiscrezione-a-sorpresa

Spread the love

Indiscrezione super per la dama di Uomini e Donne, Roberta Di Padua: sta frequentando un altro uomo?

(@Instagram)

Roberta Di Padua ha vissuto degli ultimi mesi piuttosto burrascosi negli studi del dating show di Uomini e Donne, a causa della fine della relazione con Roberto Guarnieri. In particolare, quest’ultimo ha attaccato la sua ex su più fronti mettendo in giro false voci – a detta sua – sul suo conto.

LEGGI ANCHE > > > Ambra Angiolini e Max Allegri beccati insieme: ritorno di fiamma? – FOTO

NON PERDERTI > > > Federica Pellegrini prepara l’annuncio: sarà dopo le Olimpiadi di Tokyo?

Le accuse in mondovisione sulla dama di Uomini e Donne, le hanno fatto perdere molti follower nonché credibilità ed un distacco dal dating show potrebbe solo farle che del bene. Tant’è che la Di Padua è andata in vacanza già dai primi calori di quest’estate per distrarsi da quanto accaduto.

LEGGI ANCHE > > > Al Bano indignato: “Un unico maschio designato? Vi dico la verità”

Uomini e Donne, chi è l’uomo misterioso con cui esce Roberta Di Padua?

Nonostante l’ultimo post su Instagram di Roberta Di Padua risalga alla scorsa Pasqua, in realtà sul suo profilo è più attiva che mai, ed è proprio grazie alle sue storie che i più curiosi ed informati sono riusciti a captare alcuni indizi. La dama, infatti, ha postato una frase che, inizialmente, si pensava fosse riferita al cavaliere Guarnieri: “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori”. In realtà, stando ai rumors del web, sembrerebbe che c’è stato un altro uomo, di recente, nella vita della Di Padua.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Rai, conduttore positivo al Covid: cambia tutto nel palinsesto?

La dama di Uomini e Donne, inoltre, ha postato una canzone dal titolo che non lascia indugi: Mentre aspetto che ritorni di Renato Zero. Tuttavia, la relazione tra lei e questo misterioso uomo sembra essere durata molto poco, tanto da non creare neppure gossip.