tommaso-zorzi-e-l’amicizia-terminata-con-francesco-oppini,-l’influencer-decide-di-parlare

Tommaso Zorzi è il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip e come tutti sappiamo, all’interno della casa ha trovato un grande amico. Stiamo parlando di Francesco Oppini il figlio di Alba Parietti. I due sin dal primo momento hanno legato tanto e la loro amicizia sembra essere durata, anche una volta terminato il programma. Questa esperienza è stata sicuramente molto importante per entrambi e la cosa più bella è che abbiano trovato modo di poter legare così tanto. Sono state diverse le storie pubblicate sui loro rispettivi profili Social in questi mesi, in cui i due sono apparsi insieme in diverse occasioni. Adesso però secondo alcune indiscrezioni, i rapporti tra i due si sarebbero raffreddati. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto tra i due? Facciamo un pò di chiarezza.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, cosa è accaduto tra i due?

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sarebbero arrivati ai ferri corti. In realtà è da qualche settimana che si parla di questa notizia. Sembrerebbe che a lanciare questa indiscrezione sia stato il sito Whoospe, secondo cui tra Tommaso e Francesco pare ci sia ormai da diverse settimane una certa freddezza e distanza che è stata messa in evidenza nello specifico durante un evento al quale hanno partecipato entrambi.

I due ex gieffini distanti all’interno dello stesso locale, aria di crisi?

Nello specifico, in queste settimane si è tanto discusso di un qualcosa che sarebbe accaduto pubblicamente e che avrebbe fatto intendere che tra Francesco e Tommaso ci sia purtroppo una certa distanza. I due avrebbero preso parte ad un evento insieme, all’interno del locale del compagno di Bianca Atzei. L’influencer avrebbe girato un video facendo vedere l’ambiente e le persone presenti e tra queste pare che ci fosse lo stesso Francesco. I due erano insieme e pare che nel corso della serata non si siano proprio degnati di uno sguardo.

Parla l’influencer

Va detto però che nelle scorse ore, a parlare è stato proprio lui il vincitore del GF il quale dopo aver tanto ascoltato e letto diverse cose al riguardo, ha tenuto a rispondere dicendo la sua sul rapporto che lo lega ancora oggi a Francesco Oppini, con il quale ha intrecciato un’amicizia piuttosto particolare e profonda all’interno della casa più spiata d’Italia. Sembrerebbe che nelle scorse ore, al termine di una diretta che Zorzi ha fatto su Instagram, quest’ultimo sia voluto intervenire cercando di fare un po’ di chiarezza al riguardo. “Non ho litigato con Francesco, mi scoccia dover parlare di sta roba, ma purtroppo… vabbè, andiamo avanti…”. Queste le sue parole.

