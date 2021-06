Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island: tentatrice smascherata da una segnalazione

Secondo una recente segnalazione arrivata a Deianira Marzano, una delle tentatrici di questa edizione di Temptation Island starebbe mentendo a tutti. La giovane in questione, di cui non si conosce il nome, sarebbe infatti fidanzata da diverso tempo!

Mercoledì 30 giugno andranno in onda le nuove puntate di Temptation Island, che tornerà a tenere compagnia al pubblico con la nona edizione. Alla conduzione è stato confermato, di nuovo, Filippo Bisciglia mentre le sei coppie che prenderanno parte al programma sono state presentate proprio in questi giorni.

Anche i nomi di tentatori e tentatrici sono stati rivelati ma, proprio su alcuni di loro, hanno già cominciato a venire fuori le prime indiscrezioni.

Sembra infatti che una delle single del villaggio, che avrà il compito di far perdere la testa ai fidanzati, sia in realtà fidanzata. Scopriamone insieme qualcosa di più!

Leggi anche: Mattino 5: le dichiarazioni choc della Marzano su Morra

Temptation Island: una tentatrice sta mentendo?

A rivelare l’indiscrezione su una delle tentatrici, di cui però non si sa ancora il nome, è stata Deianira Marzano. La donna, popolare opinionista conosciuta per essere informatissima su gossip e retroscena, in queste ore ha infatti ricevuto una segnalazione che parla di come una delle single del villaggio sia in realtà fidanzata.

“Una delle tentatrici è del mio paese, la conosco anche abbastanza bene, era scomparsa da un paio di settimane e appunto ho scoperto che farà la tentatrice!”

si legge nel messaggio arrivato alla donna in cui, però, si sottolinea anche come la ragazza in questione sia palesemente fidanzata e che, addirittura, il suo compagno abbia delle foto con lei sul suo profilo.

Si tratterà della solita voce di corridoio o stavolta è vero? E cosa succederà se la redazione scoprirà che la giovane ha mentito? Per partecipare al programma come tentatori, infatti, è assolutamente vietato essere fidanzati e, se si viola il regolamento, le conseguenze possono essere terribili.