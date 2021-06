techtalk-con-orietta-berti:-il-ritorno-al-futuro-di-una-voce-storica

Con la sua voce e le sue canzoni, Orietta Berti ha attraversato 60 anni di storia della musica italiana. Volto e performer riccorrente sul palco del Festival di Sanremo, Berti è nota per brani come “Finché la barca va” e “Tipitipitì”. Recentemente, grazie alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro nella canzone “Mille”, è stata riscoperta anche dalle nuove generazioni, come racconta in questa intervista a Riccardo Luna, direttore di Italian Tech, e al critico musicale Ernesto Assante di Repubblica.