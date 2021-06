La tartare di pesce spada con cocco è un secondo piatto insolito e molto fresco: il pesce spada tagliato a dadini viene insaporito da una marinatura semplice a base di succo di lime, pepe nero e tabasco verde e poi viene servito con una granita a base di latte di cocco, da fare senza gelatiera.

Oltre al cocco, in questa ricetta ci sono altri due ingredienti esotici: il succo di lime e il tabasco verde. A differenza del succo di limone, quello di lime è più delicato e non copre interamente il sapore del pesce ma lo esalta. Il tabasco verde, più leggero e meno intenso rispetto a quello rosso, dona al piatto un piacevole gusto piccante.

Servita in piccole ciotoline, questa tartare di pesce spada si trasforma in un antipasto estivo o in un amouse bouche da servire durante gli aperitivi.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 30 minuti + 30 di marinatura + il tempo di riposo della granita in freezer

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per la granita al cocco:

100 ml Acqua

50 gr Zucchero

150 ml Latte Di Cocco

50 gr Cocco Rapé

Per la tartare:

400 gr Pesce Spada in tranci

1 nr Cipollotto Bianco

1 nr Cetriolo

3 nr Lime succo

1 cucchiaio Lime scorza

2 cucchiaini Tabasco verde

5 gr Fleur De Sel

3 gr Pepe Nero in grani macinati sul momento

Preparazione:

Per preparare la ricetta della tartare di pesce spada con cocco, il giorno precedente preparate lo sciroppo di zucchero: mettete in un pentolino l’acqua e lo zucchero. Fate cuocere a fuoco basso fino a far sciogliere completamente lo zucchero.

Togliete il pentolino dal fuoco e fatelo raffreddare.

Mettete in una bacinella il cocco grattugiato.

Aggiungete il latte di cocco e lo sciroppo di zucchero freddo.

Mescolate con una frusta per amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Versate il composto in un recipiente per freezer e fatela ghiacciare, mescolando con una forchetta ogni 20 minuti fino a formare la granita.

Sbucciate il cetriolo ed eliminate i semini interni utilizzando un cucchiaino.

Tagliatelo a piccoli cubetti.

Mettetelo in una bacinella.

Affettate finemente il cipollotto ed aggiungetelo al cetriolo.

Lavate ed asciugate i tranci di pese spada.

Tagliateli a dadini ed aggiungeteli al cipollotto ed al cetriolo.

Aggiungete il succo di lime, la scorza di un lime, il tabasco e regolate di sale e pepe nero.

Mescolate per amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Coprite la ciotola con della pellicola trasparente e mettete il pesce in frigo a marinare per circa 30 minuti.

Poco prima di servire: distribuite la tartare sui piatti e aggiungete sopra la granita di cocco.

Decorate il piatto con qualche stelo di erba cipollina.