rai,-conduttore-positivo-al-covid:-cambia-tutto-nel-palinsesto?

Un’improvvisa positività al Covid che fa cambiare il palinsesto Rai a pochi giorni dal cambio inverno-estate del programma

Gianmarco Sicuro (@Twitter)

Stando a quanto riferito da TvBlog, il giornalista Gianmarco Sicuro è risultato positivo al Covid-19. Purtroppo, dunque, il giornalista Rai dovrà fare i conti con la guarigione ed il palinsesto con Unomattina Estate potrebbe subire una variazione, iniziando dopo il 28 giugno, data prevista.

LEGGI ANCHE > > > Stefano De Martino, annuncio sensazionale: sarà la prima volta per lui!

NON PERDERTI > > > Amici 20, coppia nel talent? Il bacio che non lascia dubbi

Dalle indiscrezioni, sembrerebbe che Gianmarco Sicuro è risultato positivo già qualche settimana fa, tant’è che lui non è mai stato presente alle prove del programma che sono state fatte a distanza per non perdere totalmente il lavoro. La probabilità più alta – in caso di secondo tampone positivo – è quella che il giornalista condurrà da casa, così come già successo a molti suoi colleghi.

LEGGI ANCHE > > > Temptation Island, bomba pazzesca: “Una coppia lascia il villaggio”

Rai, Gianmarco Sicuro positivo al Covid: chi ci sarà in studio

(@Twitter)

Come previsto, la coppia alla conduzione di Unomattina Estate sarebbe dovuta essere quella formata da Gianmarco Sicuro e Barbara Capponi, un giornalista con una giornalista del TG1. Tuttavia, vista la probabile momentanea assenza ed il possibile collegamento da remoto, la Capponi sarà sola in studio a condurre l’edizione estiva del talk show mattutino, Unomattina.