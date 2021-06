Ingredienti

4 g pesche di polpa compatta

80 g zucchero

70 g farina 00

70 g farina di mandorle

60 g burro

30 g mandorle a lamelle

limone

timo limone

sorbetto alla fragola e lampone

Durata: 30 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta delle pesche alla griglia con crumble alle mandorle, dividete le pesche a metà e privatele del nocciolo.

Accomodatele su una placchetta di acciaio e distribuite sulla polpa tagliata zucchero, un po’ di timo limone qualche goccia di succo di limone; fate riposare in frigo per 15 minuti.

Preparate un crumble mescolando le farine con 60 g di zucchero, il burro e le mandorle: dovrete ottenere un composto sbriciolato e granuloso.

Distribuitelo sopra le pesche, accomodate la placca sulla griglia, chiudete con il coperchio e cuocete per 10 minuti circa.



Aprite il coperchio e trasferite le pesche direttamente sulla griglia per completare la cottura in 2-3 minuti al massimo, senza coperchio.

Servite accompagnando con sorbetto alle fragole e lampone.