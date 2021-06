paolo-bonolis:-scatto-bollente-della-moglie-sonia

Sonia Bruganelli si sta godendo qualche giorno di relax al mare. La donna, che secondo alcune indiscrezioni starebbe vivendo una crisi con il marito Paolo Bonolis, in queste ore ha pubblicato una foto davvero sexy che la ritrae in piscina, intenta a leggere. Come l’avrà presa il conduttore?

Ormai da oltre 20 anni Paolo Bonolis è legato alla bellissima Sonia Bruganelli, con cui ha anche 3 bellissimi figli. I due hanno fatto spesso parlare di loro per l’amore che li unisce ma, di recente, alcuni dettagli farebbero pensare ad una crisi.

Alcuni sospetti commenti lasciati sui social, un’eccessiva lontananza e un misterioso silenzio fra loro, infatti, sembrano “incastrare” la coppia che, oltretutto, sta facendo le vacanze separate.

Come vi abbiamo già raccontato, infatti, la Bruganelli si sta godendo il mare della Sardegna con gli amici e con la figlia Adele mentre Paolo, che non ama mostrare la sua vita sui social, sembra essere rimasto a Roma.

In queste ore, però, la donna ha pubblicato uno scatto in cui appare in costume stesa in piscina che, inutile dirlo, le ha procurato moltissimi like e commenti di apprezzamento. Paolo sarà geloso?

Sonia Bruganelli scatena la gelosia di Paolo?

“Se mi cerchi sai dove trovarmi…“

ha scritto in queste ore Sonia Bruganelli, sotto uno scatto condiviso sul suo profilo in cui appare intenta a leggere un buon libro mentre è immersa nell’acqua.

Sotto la foto sono arrivati subito moltissimi commenti di complimenti per la donna, che è davvero apprezzata dal pubblico; sia femminile che maschile.

Molti, invece, hanno puntato il dito contro di lei accusandola di aver “dimenticato” il marito. La Bruganelli, con la solita classe che la contraddistingue, ha però sorvolato su insulti e critiche, continuando a godersi la sua vacanza.

Di Paolo, in effetti, non sembra esserci traccia da giorni ma, per ora, i gossip sulla fine della relazione tra i due non sono ancora stati confermati. Fino ad allora Sonia continua a godersi l’estate… E beata lei!