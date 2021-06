Ora è ufficiale, la psoriasi è anche una questione di dieta e può essere causata da ciò che mangi

Passare a una dieta bilanciata fa bene non solo all’intestino, ma anche alla pelle: secondo un recente studio californiano, infatti, mangiare pochi zuccheri e grassi previene infiammazioni della pelle come la psoriasi.

Il segreto per pelle e articolazioni più sane potrebbe risiedere nei microrganismi intestinali. Uno studio condotto dai ricercatori della UC Davis Health, in California, ha evidenziato che una dieta ricca di zuccheri e grassi conduce a uno squilibrio nella coltura microbiotica e può contribuire all’insorgere di malattie della pelle come la psoriasi. Quindi, per migliorare la qualità della propria pelle e la salute dell’intestino basta seguire un’alimentazione equilibrata.

Studi precedenti hanno dimostrato che il regime alimentare seguito in Occidente, caratterizzato da alti livelli di grassi e zuccheri, favorisce l’insorgenza di eruzioni cutanee – spiega Sam Hwang, autore dello studio. – Quindi, anziché ricorrere dopo a medicinali e cure invasive per contrastare il problema, sarebbe meglio apportare semplici cambiamenti nel modo di mangiare per prevenire o ridurre questi problemi.

La psoriasi è un problema cutaneo legato al sistema immunitario: quando le cellule immunitarie attaccano, per errore, cellule della pelle sane, causano infiammazione e la formazione di eruzioni e bollicine. Circa il 30% delle persone affette da psoriasi manifesta anche artrite psoriasica, con sintomi quali rigidità alle articolazioni, affaticamento, gonfiore alle dita delle mani e dei piedi.

Il cibo, come emerge da questo studio, rappresenta uno dei fattori maggiormente modificabili che contribuiscono a regolare il microbiota intestinale – ovvero la comunità dei microorganismi che vivono nell’intestino. Il danneggiamento dell’equilibrio microbico intestinale – noto anche come disbiosi – contribuisce alle infiammazioni dell’intestino. In questo studio i ricercatori hanno provato a indagare se la disbiosi intestinale possa avere un effetto anche sulle infiammazioni della pelle.

Chiaramente c’è uno stretto legame fra le infiammazioni della pelle e i mutamenti del microbioma a livello intestinale dovuto all’assunzione dei cibi sbagliati – continua ancora Hwang. – L’equilibrio batterico si compromette appena si inizia a seguire un’alimentazione sbagliata, compromettendo la salute di tutto il corpo.

Tuttavia, l’effetto dei cibi dannosi non è permanente: secondi gli esperti, bastano piccole modifiche nella dieta per contrastare, almeno in parte, gli effetti infiammatori e l’alterazione del microbiota intestinale. Già una leggera riduzione nella quantità degli zuccheri assunti ha un effetto evidente sulla riduzione dei rush cutanei, per questo è auspicabile che chi soffre di psoriasi adotti uno stile di vita più sano.

Fonte: UC Davis Health

