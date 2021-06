Oggi è un altro giorno, Emilio Solfrizzi “mia moglie ha scoperto dopo che ci siamo sposati che …” Serena Bortone rimane senza parole

Spread the love











Emilio Solfrizzi è un attore italiano conosciuto per aver preso parte a diversi film e diverse serie televisive. È stato ospite nel programma di Serena Bortone intitolato Oggi è un altro giorno. Sembra che nel corso della sua ospitata, abbia parlato della sua vita privata e di conseguenza della sua famiglia, ma anche del suo lavoro . Inevitabilmente Emilio ha parlato anche di uno dei suoi ultimi lavori ovvero il film intitolato School of mafia dove ha lavorato insieme a Nino Frassica. Ma non finisce qui, visto che nel salotto di Serena Bortone il noto attore ha anche parlato del suo rapporto con Renata del Turco, la donna che ha sposato nel 1994. Ma cosa ha dichiarato nello specifico il noto attore?

Emilio Solfrizzi ospite a Oggi è un altro giorno

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Emilio nella giornata di giovedì 24 giugno è stato ospite nel salotto di Serena Bortone. Pare che li Emilio abbia potuto parlare principalmente della sua vita privata e di conseguenza della moglie Renata del Turco. I due si sono sposati nel 1994 e da quel momento non si sono più lasciati. La loro vita è stata piuttosto piena di amore e lo stesso Emilio lo ha confermato non soltanto a Oggi è un altro giorno, ma anche in altre passate interviste. “Mi ha intimidito con un mazzo di fiori”. Sono state queste le parole dichiarate dal noto attore, parlando della moglie e spiegando anche come in realtà i due si siano conosciuti e innamorati.

Come è nato l’amore per Renata?

“Tutto nasce a Bari. Ho avuto la fortuna di frequentare una scuola che aveva anche un teatro e dei professori che ci spingevano a viverlo come luogo di scambio di idee, un momento bellissimo. Ci è riuscito bene con Antonio Stornaiolo, con cui ho iniziato la carriera col duo Toti e Tata, e abbiamo continuato. I miei genitori li ho in qualche modo sorpresi, scegliere di fare l’attore negli anni 80 a Bari significava decidere di non fare nulla. Io invece ho preso la carta, mi sono laureato al Dams, in discipline dello spettacolo e allora hanno capito che per me la cosa era molto importante”. È stato questo il racconto del noto attore, nel salotto di Serena Bortone sottolineando anche come la cosa che più lo ha stupido è stato il fatto che la moglie appena conosciuti gli ha regalato un mazzo di fiori, sovvertendo un po’ quelle che sono le classiche regole, ovvero che sono gli uomini a regalarle alle donne.

L’aneddoto sul regalo fatto da Renata quando si sono conosciuti

” Ho reagito come un cretino, con una risatina, non sapevo cosa dirle. All’inizio ho cercato di essere diverso da come ero, di fare il fico. Poi mi ha scoperto, ma ormai mi aveva sposato e non poteva fare niente…”. Queste ancora le parole dichiarate dal noto attore.

