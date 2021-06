Nel nuovo Windows 11 non c’è più posto per Skype

Skype non sarà più integrato in Windows, mentre lo sarà Teams, software analogo di chat e videoconferenza sempre di proprietà Microsoft. Questa novità, che emerge dalla presentazione di Windows 11, è interpretata dagli osservatori internazionali come una prova definitiva di qualcosa che era già nell’aria: il divorzio tra Microsoft e Skype, a favore del nuovo arrivato. Teams, appunto.

Skype sarà sempre installabile su Windows – almeno nel futuro prevedibile. Ma il segnale che arriva dal Windows 11 indica senza più dubbi che Skype non è il più il software di video-chiamata e collaborazione a distanza su cui Microsoft sta puntando. E in futuro, chissà, l’azienda di Redmond potrebbe persino staccare la spina. Ecco perché ora c’è persino chi – come la testata specializzata Techradar.com – titola “Microsoft pone il chiodo finale sulla bara di Skype”.

“Le acquisizioni subite da Skype, con Ebay e poi Microsoft, l’hanno allontanata dalla sua missione. Skype non è più riuscita a tenere il passo con l’evoluzione del mercato che aveva aperto e creato”, commenta a ItalianTech Enrico Noseda, che è stato il primo e solo country manager di Skype Italia (prima dell’acquisizione Microsoft e nel periodo successivo). “Non è stata veloce a salire sul trend che ha portato le video chiamate su cellulare e su applicativi web-based, utilizzabili quindi ovunque, su tutte le piattaforme e dispositivi senza barriere”, aggiunge.

Il Covid-19 e il trionfo delle video-chiamate (e video-riunioni) hanno confermato l’arretratezza tecnologica di Skype e permesso il decollo di nuove piattaforme come Zoom. Google ha a sua volta rilanciato con il software Meet, sempre in ottica di riunioni e collaborazione a distanza.

Microsoft intanto sembra aver perso fiducia nella possibilità di ripresa di Skype; invece di provare a migliorarlo, durante i lockdown ha preferito scommettere su Teams, che sarà in primo piano nel nuovo menu Start di Windows 11, e verrà integrato in tutto il sistema operativo. In Windows 11, poi, è stata eliminata anche la funzione Meet Now, che dava agli utenti di Windows 10 un facile accesso agli strumenti di videoconferenza di Skype. Così è di poca consolazione la nota con cui l’azienda vuol rassicurare gli utenti: “Sappiamo che molte persone amano Skype e continuiamo a investirci”, si legge. “Skype non sarà più un’app pre-installata per i nuovi dispositivi con sistema operativo Windows 11, ma sarà disponibile per il download gratuito tramite Microsoft Store”.

Resta, certo, l’eredità di quello che era un software rivoluzionario. “Skype ha creato un mercato da zero. Quando è stato lanciato, nel 2003, le chiamate internazionali erano un lusso, le video chiamate manco a parlarne. Skype ha aperto questo mondo a chiunque, anticipando un futuro che ora è la normalità”, dice Noseda. E ancora di più lo è diventato con la pandemia.

Niklas Zennström, fondatore di Skype diceva che le telefonate saranno gratuite. All’epoca gli ridevano dietro, soprattutto gli operatori telefonici. Ora non ridono più.

Skype ha anticipato anche il trend delle chiamate crittografate, per la privacy, per il suo fondatore – estone – aveva ancora fresca la memoria del sistema di sorveglianza di massa dell’Unione Sovietica (caduta “solo” dieci anni prima).

Dopo lo scandalo delle intercettazioni di massa americane e le rivelazioni di Edward Snowden, la crittografia è diventato il modo standard di comunicazione sul web e sulla chat (Whatsapp, Telegram, Signal e altre). Skype ci aveva visto lungo anche in questo caso. L’azienda ha poi smesso di innovare e ha ceduto il passo ai concorrenti, fino ad arrivare ora a un passo dallo sparire; ma il suo retaggio vivrà per sempre su internet.