Love Is In The Air Serkan ammette di amare Eda?

Serkan si avvicina a Eda, addormentata, dopo che sono andati via tutti nell’episodio 18 della stagione 1. La copre con una coperta. Lei si accoccola al suo fianco lui e lo abbraccia. Anche Serkan si addormenta. Quando Bolat apre gli occhi, si trova spaventosamente vicino alla ragazza. Ripensa ad alcuni momenti insieme tra cui quello in cucina insieme. Eda viene svegliata perché il braccialetto che Serkan porta al polso non smette di suonare. La sua frequenza cardiaca è troppo alta. Serkan, chiaramente, è agitato al pensiero di essere così vicino a Eda… Per lui che è ipocondriaco questo è un segnale da non sottovalutare. È il sintomo che si sta innamorando. Quando Eda gli chiede perché non abbia ancora spento quel misuratore, Serkan si inventa che è rotto. Risolve il problema togliendolo. Prima o poi in Love Is In The Air Serkan ammette di amare Eda? Siamo in attesa…

Nel frattempo Eda si accorge che l’imprenditore ha tolto lo smartwatch, ma non gli crede quando Serkan ripete che era rotto.

Love Is In The Air Serkan confessa a Eda quello che prova?

Love Is In The Air, episodio 18: Eda Yıldız interpretata da Hande Erçel e Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin. Credits: Mediaset

Serkan sostiene che la macchina di Eda debba essere controllata. Si ferma in continuazione e poi persone come Kaan si fermano per aiutarla. In queste frasi scorgiamo una cura e una preoccupazione caratteristiche di una persona innamorata.

Serkan cerca Eda. Quando la vede alle prese con il cane e l’agente di Sevda, è chiaramente geloso. Chiede informazioni a Leyla che lo aggiorna. È un uomo dalle mille risorse tra arte, musica e giardinaggio. Serkan chiede all’assistente se, secondo lei, si capisce che l’anello di fidanzamento che ha regalato a Eda si riconosce in quanto tale. Serkan si avvicina al trio e si presenta. Cerca di iniziare una conversazione sui cani: anche lui ne ha uno. Eda non potrà vederlo in giornata perché ha toccato un altro cane e a Sirius non piacerebbe. È una chiara allusione a lui e alla sua gelosia per l’agente. In Love Is In The Air Serkan confessa a Eda quello che prova? Secondo noi è solo questione di tempo…