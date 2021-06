Love Is In The Air 28 giugno – 2 luglio 2021, anticipazioni

Love Is In The Air 28 giugno – 2 luglio 2021: continua la programmazione italiana della soap turca dal titolo originale Sen Çal Kapımı. I protagonisti sono Eda Yıldız interpretata da Hande Erçel e Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin.

Cosa succede in Love Is In The Air 28 giugno – 2 luglio 2021? Per scoprirlo nel dettaglio segui la messa in onda su Canale 5 alle 15.30 dal lunedì al venerdì in prima visione assoluta nel nostro Paese. In alternativa gli episodi sono disponibili in diretta su Mediaset Play Infinity. Sulla piattaforma puoi guardarli anche on demand.

Ecco le anticipazioni di Love Is In The Air 28 giugno – 2 luglio 2021!

Love Is In The Air, episodio 10: Leyla Haktan interpretata da İlkyaz Arslan e Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin. Credits: Mediaset

Love Is In The Air episodio 21 lunedì 28 giugno 2021

continua a leggere dopo la pubblicità

Eda (Hande Erçel) organizza una cena di lavoro per Serkan (Kerem Bürsin) e Selin (Bige Önal) proprio nel giorno del compleanno di lui. Bolat è amareggiato per la situazione. Engin (Anıl İlter) cerca, senza successo, di rincuorare il socio. Ipotizza che potrebbe trattarsi di una tecnica amorosa di Eda. Quest’ultima, dal canto suo, giustifica la mossa con le amiche dicendo che si tratta di una sorta di messa alla prova.

Nella realtà dei fatti Serkan si allontana dalla cena con Selin. Preferisce raggiungere Eda in un ristorante umile, dove la ragazza sta mangiando una zuppa. La serata si conclude per Eda e Serkan in compagnia l’uno dell’altra. Eda consegna a Serkan il regalo per il suo compleanno: un mappamondo.

Il giorno dopo è in programma una visita presso la tenuta la cui ristrutturazione paesaggistica verrà affidata a Eda, supportata da una celebre architetta paesaggista: la signora Idil.

L’auto di Eda è sempre più malconcia. La ragazza prova a recarsi sul posto ugualmente con la sua macchina. Ha deciso, infatti, di tenere a distanza Serkan avendo il timore di innamorarsene. Tuttavia, i piani non vanno come sperato. Serkan deve tornare a prenderla perché l’auto la lascia a piedi.

Intanto Kaan (İsmail Ege Şaşmaz) continua a avvicinarsi a Melo (Elçin Afacan), la quale – del tutto ingenuamente – inizia a rivelargli i segreti aziendali.

Love Is In The Air episodio 22 martedì 29 giugno 2021

continua a leggere dopo la pubblicità

Nonostante a livello apparente la relazione tra Serkan e Eda sembra proseguire in tranquillità, la maggior freddezza della ragazza non sfugge a Bolat.

Serkan scopre cosa ha fatto Kaan ai danni del progetto sui lampadari. Infatti, Bolat viene a sapere insieme alla squadra che il design originale del lampadario, creato e venduto in esclusiva per una catena alberghiera diffusa in tutto il mondo, è stato rubato da Kaan. Questi si è subito messo in moto con una fabbrica per produrre i pezzi e immetterli sul mercato. Così Serkan, suo acerrimo nemico, ne esce screditato.

Serkan è furioso. Non sente ragioni e incolpa Eda in quanto era lei la responsabile del fascicolo contenente i design originali. Sarebbe stato suo compito registrarli all’ufficio brevetti. Eda è umiliata e scoppia in lacrime, scappando via. Lascia Serkan davanti a tutto il team.

Il comportamento di Serkan toglie a tutti le parole di bocca. Né Engin né Aydan (Neslihan Yeldan) né Seyfi (Alican Aytekin) né Pırıl (Başak Gümülcinelioğlu) che va a confidarsi con Selin, sanno cosa dire.

Eda cerca conforto e consigli dalle sue amiche, in particolare da Ceren (Melisa Döngel). Trascorre una notte di riflessioni. Poi prende una decisione: andare da Serkan e ridargli l’anello di fidanzamento.

Love Is In The Air episodio 23 mercoledì 30 giugno 2021

continua a leggere dopo la pubblicità

Eda va da Serkan con l’intenzione di restituirgli l’anello di fidanzamento. Lui non lo accetta. La ragazza, però, non vuole desistere. È furibonda e sostiene di non volere vederlo mai più.

Nel frattempo alla Art Life si mette in moto la macchina per porre rimedio all’incidente del brevetto. Occorre recuperare i rapporti con il cliente americano. Lo studio di architettura avrà solo 24 ore di tempo per realizzare il prototipo del lampadario. Non solo: questo è il lasso di tempo a disposizione per raccogliere tutta la documentazione sul progetto.

È proprio in questo frangente che si fa sentire l’assenza di Eda. Occorre la sua firma al fine di accedere a tanti documenti imprescindibili per proseguire. Engin si mette di impegno per convincere Eda a presentarsi allo studio. Per farlo le assicura che non vedrà Serkan in quanto una lunga riunione è prevista per l’imprenditore.

Tuttavia, ancora una volta, i progetti non vanno come previsto. Serkan si presenta allo studio al solo scopo di incontrare Eda.

Intanto Ceren viene contattata dalla giornalista responsabile della fuga di notizie. La professionista vuole rivelarle l’identità della sua fonte.

Love Is In The Air episodio 24 giovedì 1° luglio 2021

continua a leggere dopo la pubblicità

La lite tra Serkan e Eda in merito alla fuga di informazioni sull’azienda ha non pochi strascichi. La giovane prende la decisione di licenziarsi. Non solo, vuole chiudere ogni rapporto con Bolat. Tuttavia, lui riesce a intercettarla in extremis proprio quando sta lasciando l’ufficio. Ne deriva, però, un’ulteriore discussione.

Serkan ammette di volersi fidare. O meglio, vorrebbe potersi fidare di Eda. Può farlo, però, solo a fronte di una prova inconfutabile della sua innocenza.

Nel frattempo Ceren ha accettato di incontrare la giornalista che è realmente responsabile della fuga di notizie. La donna pareva essere decisa a rivelare a Ceren l’identità del suo informatore. Torna sui suoi passi con l’arrivo di Selin. La giornalista cambia versione e sostiene di aver reperito la documentazione incriminata per caso… Rovistando nell’immondizia.

Neanche Figen (Sitare Akbaş) è rimasta con le mani in mano. Grazie alle sue conoscenze è riuscita a reperire le registrazioni delle telecamere di sicurezza che documentano il momento in cui lei e Eda sono andate dal notaio. Non risultano scambi di documenti con terzi, stando alle immagini.

Love Is In The Air episodio 25 venerdì 2 luglio 2021

Eda e Ferit (Çağrı Çıtanak) origliano una conversazione tra Selin e Serkan. A fronte delle parole che sentono si confortano a vicenda. Ferit confessa alla ragazza di essere il responsabile dell’invio delle foto del contratto a Kaan. Quest’ultimo, poi, le ha inoltrate alla giornalista. Eda è sotto shock. Tuttavia, Ferit insiste affinché non dica niente a Serkan in modo da proteggere Selin. Eda accetta.

continua a leggere dopo la pubblicità

Il giorno dopo, però, Eda ne parla con le amiche. È in quel momento che i sogni di Melo vanno in frantumi. Capisce che Kaan l’ha solo ingannata. Scoppia in lacrime e confessa a Eda e alle altre della sua relazione con Karadağ.

Unendo le informazioni dei racconti di Melo e Eda, Fifi comprende che è stato proprio Kaan a rubare il progetto di illuminotecnica creato da Serkan. Le ragazze, allora, prendono una decisione insieme: faranno di tutto per ottenere le prove del furto da parte di Kaan. In questo modo Eda potrebbe riabilitare il suo nome e far cadere le accuse che Serkan le ha rivolto. Eda non ha affatto favorito lo spionaggio industriale!

Melek e Figen tendono un’imboscata a Kaan. Grazie all’etere lo addormentano. Poi gli sottraggono il cellulare e inviano a Eda tutte le foto del progetto del lampadario.