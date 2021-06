le-pagine-della-nostra-vita:-cosa-sappiamo-sulla-possibile-serie-tv

Le Pagine della nostra Vita serie tv: in arrivo una serie ispirata al film?

Dopo circa 15 anni dall’uscita del film Le pagine della nostra Vita, romanzo di Nicholas Sparks pubblicato nel 1996 e portato poi al cinema nel 2004 da Nick Cassavetes, sembra che i tempi siano maturi perché Le pagine della nostra vita diventi una serie tv.

Le Pagine della nostra Vita serie tv: ecco tutto quello che sappiamo finora. La notizia risale l’11 agosto 2015, quando emerse che il network via cavo The CW era al lavoro sullo sviluppo di una serie tratta da The Notebook. Ecco la trama ufficiale che accompagnò la notizia. La serie tratta da The Notebook avrebbe seguito “il percorso romantico dei due amati personaggi protagonisti Noah e Allie, agli inizi della loro relazione fiorente mentre costruiscono le loro vite e il loro futuro insieme sullo sfondo delle politiche razziali, delle disuguaglianze economiche e dei costumi sociali derivanti dal Secondo Dopoguerra, verso fine degli anni Quaranta nella Carolina del Nord”.

Quando era stato interpellato nel 2015, il presidente del network The CW Mark Pedowitz aveva dichiarato:

Le pagine della nostra vita è sempre stato accolto bene, sia nella versione cinematografica che in quella letteraria. Sarà ambientato dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma il pilot non è ancora pronto. Siamo solo all’inizio del progetto, ma siamo entusiasti che Nicolas Spark abbia accettato di farvi parte.

Al tempo non era ancora chiaro se gli interpreti del film Ryan Gosling e Rachel McAdams sarebbero stati coinvolti nella trasposizione televisiva. Dal palco del summit estivo della Television Critics Association del 2015, Pedowitz anticipò alcuni dettagli sulla trama: “Non credo che vedremo la coppia anziana, ciò che diventano [Noah e Allie, ndr]. Ma le cose potrebbero cambiare, sono entusiasta che Nick Sparks abbia portato il progetto a [noi] di The CW”.

Il progetto della serie tv di The Notebook era una produzione Nicholas Sparks Productions in associazione con Warner Bros. Television. Sparks sarebbe stato coinvolto come produttore esecutivo assieme a Theresa Park. Todd Graff era lo sceneggiatore e produttore. Successivamente il progetto è incappato in alcuni ostacoli che hanno rallentato la sua realizzazione: ad oggi Le pagine della nostra vita serie tv si trova in una fase di stallo.

Le notizie più recenti riguardo a questo progetto risale al marzo 2016, quando il sito Deadline scrisse che il network The CW era tornata al lavoro sul progetto affidandolo ad un nuovo sceneggiatore. Il trattamento firmato da Todd Graff, a cui era stato affidato lo sviluppo, era stato accantonato in favore di un nuovo autore.

Tuttavia nel gennaio 2017, lo stesso Pedowitz confermò che la serie aveva ricevuto una battuta d’arresto perché non era stato individuato uno sceneggiatore a cui affidare il progetto: “Non abbiamo trovato un altro autore [che ci si dedicasse], perciò al momento è in panchina” spiego dal palco del summit estivo della Television Critics Association.

Attualmente non si conoscono altre informazioni, ma sembra che lo status del progetto non sia cambiato da allora. Ci auguriamo che The CW intenda tornare a lavorare su Le pagine della nostra vita serie tv con una nuova idea e un nuovo sceneggiatore.