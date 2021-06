La Vita in Diretta, Alberto Matano prende posizione e fa una dichiarazione forte poi dice all’inviato: “Non è che …”

Spread the love











Il piccolo Nicola, di soli 21 mesi, è di nuovo tra le braccia di mamma e papà, al sicuro, dopo una notte passata nei boschi, impaurito e solo.

La vicenda sta facendo un po’ discutere perché, se da una parte tutta Italia ha gioito per il ritrovamento del bambino quando anche cominciava a temersi che la vicenda non avrebbe avuto un lieto fine, c’è anche chi ha gettato ombre sui genitori stupendosi di non aver sorvegliato un bambino così piccolo ed evidenziando alcuni lati ancora inspiegabili che devono essere chiariti.

La criminologa Roberta Bruzzone non si spiega alcune circostanze

Dopo la gioia immensa di aver ritrovato Nicola Tanturli grazie all’inviato di La vita in diretta, Giuseppe Di Tommaso sono iniziati i dubbi su tutta la vicenda e qualche ombra ha avvolto anche i genitori.

La criminologa Roberta Bruzzone partecipato, in collegamento, a La vita in diretta ha detto: “Come ha fatto il piccolo Nicola?” e poi ha spiegato ciò che intende e i dubbi che ha:

«Ci sono delle cose che non quadrano. Il bimbo indossava un paio di sandali, difficili da indossare per un piccolo di 21 mesi. Poi come avrebbe fatto a percorrere tre chilometri di notte senza avere paura…».

A quel punto, l’inviata Antonella Delprino ha aggiunto che: «È aperto un fascicolo sul tavolo del procuratore a Firenze, ma non si esclude che finirà con un nulla di fatto. Molti bambini qui escono a vedere le lucciole. È una storia a lieto fine».

Alberto Matano prende posizione sulla vicenda dicendo “Me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo”

Alberto Matano, invece, si è mostrato di tutt’altro parere rispetto a ciò che diceva la Bruzzone e ha così dichiarato: “Mi sento di dire una cosa e me ne assumo la responsabilità. Evitiamo un eccesso di dietrologie su questa famiglia. Magari sarebbe successo anche in un condominio, non stiamo sempre lì a giudicare, non siamo giudici e non possiamo puntare il dito sulla vita degli altri. Gli organismi preposti cercheranno di fare luce”.

Poi Alberto Matano ha anche voluto scherzare con l’inviato Giuseppe Di Tommaso e ha detto: “Non è che adesso lasci La Vita in Diretta per la vita bucolica? Non fare scherzi” facendogli capire quanto per lui, la presenza di Di Tommaso sia importante e, nella vicenda del piccolo Nicola determinante per il lieto fine.

