TEHERAN – “La paura è il primo livello. Poi vengono l’indignazione, la rabbia, la protesta. Ora siamo al livello 5: se qualcuno mi parla di politica dico: ok, next?”. Il giorno prima di compiere 30 anni Aniseh si è fatta un “regalo”, ha completato la procedura per chiedere il visto in Australia per “motivi di studio”.