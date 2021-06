il-player-per-spotify-che-riproduce-il-vecchio-ipod

Riprende l’interfaccia dell’iconico modello con rotella ed è anche compatibile con Apple Music; a bordo anche il mini gioco come sul lettore originale

(Foto: tannerv.com)

Un incontro tra due icone della fruizione musicale del passato (recente) e del presente con la mirabile web app ad opera dello sviluppatore Tanner Villarete che è fruibile gratuitamente online per ascoltare i propri brani preferiti di Spotify (e Apple Music) attraverso una versione dell’indimenticabile iPod modello con rotella.

Il funzionamento è molto semplice. Ci si deve loggare con la propria utenza di Spotify oppure di Apple Music e da quel momento si prenderà possesso della riproduzione digitale dell’iPod con un tuffo nostalgico nell’interfaccia che ha reso questo modello come uno dei lettori musicali più apprezzati.

La web app si può controllare con il dito sul display dello smartphone o del tablet oppure attraverso il mouse o touchpad nel caso in cui si accedesse da un computer. Tutto è stato minuziosamente ricreato in modo fedele e rigoroso. Si può naturalmente azionare la rotella e i pulsanti per andare avanti o indietro nella raccolta così come visualizzare le copertine degli album grazie all’interfaccia Cover Flow.

Lo sviluppatore si è persino prodigato a includere il mini gioco Brick Breaker che si può controllare attraverso la ghiera: semplice da un touchscreen, un po’ più macchinoso col mouse. Tannery ha anche caricato tutto il codice su GitHub rendendolo accessibile a chiunque voglia metterci mano, qui c’è il link per collegarsi alla web app e provare subito il player.

Sono passati già sette anni da quando Apple chiuse la serranda sul progetto iPod Classic (ecco perché) e l’ultimo lettore venduto ufficialmente è iPod Touch: sembra che ci siano ancora flebili possibilità di assistere alla presentazione di una versione aggiornata.