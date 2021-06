i-supermercati-“nascosti”-uccideranno-quelli-tradizionali?

Blok e Gorillas sono startup che puntano sui dark store, negozi invisibili di vicinato che consegnano la spesa a domicilio in 10 minuti. Sono il futuro?

Carrello della spesa (Getty Images)

Una porta anonima in una traversa di via Savona, distretto alla moda di Milano. In un centinaio di metri quadri senza affaccio sulla strada c’è il magazzino di Blok. Spesa in dieci minuti a casa agli stessi prezzi del retail: questa la proposta della startup fondata da Hunab Moreno e Vishal Verma in Spagna, arrivata a Milano a maggio. Qualche giorno dopo è stata la volta di Gorillas, fresca di un finanziamento da 290 milioni di dollari. Stesso modello. “L’idea di fondo è avere accesso in tempo reale a beni di prima necessità tramite app – dice a Wired Alessandro Colella, country manager di Gorillas -. Oggi per ordinare la spesa online bisogna scegliere slot a 48 ore di distanza e organizzare la giornata attorno a quello. Noi proviamo a fare una cosa diversa“.

Le corsie di Blok ricordano quelle dei piccoli alimentari di paese. Sugli scaffali solo prodotti essenziali. Assortimento che varia a seconda dei residenti del quartiere. Ci sono altri player in arrivo: Getir e Dija, tra gli altri. L’unica costante è la promessa: consegne rapidissime, stessi prezzi del negozio.

Quando arriva un ordine su Blok, si illumina lo schermo piazzato su un totem in bella vista. Imagazzinieri si trasformano in rider in sella a biciclette elettriche. “Sono tutti assunti”, dice l’amministratore delegato Hunab Moreno. L’idea, racconta, risale all’inizio di gennaio, poco più di sei mesi fa. I primi finanziamenti (round pre-seed) sono arrivati dopo 30 giorni. “La cifra raccolta per il momento non la dichiariamo” dice l’imprenditore, esperienze internazionali in grandi attori del food delivery.

L’ha annunciata, invece la tedesca Gorillas: 290 milioni di dollari che portano l’azienda a una valutazione di oltre un miliardo, abbastanza per guadagnarsi lo status di unicorno. A fondarla un anno fa l’imprenditore turco Kagan Sümer.

L’interno del dark store di Blok

Una nuova filiera del commercio

Le basi paiono esserci. Le dark kitchen – ristoranti che cucinano solo per l’asporto – hanno già avuto un discreto successo. Ma per Jat Sahi, consulente specializzato di Fujitsu intervistato da Business Insider, i supermercati nascosti non funzioneranno altrettanto bene: “I prodotti alimentari sono facilmente comparabili; mentre i pasti cucinati da un ristorante non lo sono”. Senza citare l’incognita legata alla fine del lockdown. Non tutti, però, sono d’accordo. E l’analogia con la grande distribuzione organizzata (gdo) può essere un punto di partenza per tentare di capire se cambieremo davvero modo di fare la spesa. La gdo non ha grossi margini di guadagno. Il sistema, così come è disegnato, potrebbe essere insostenibile.

“Il modello economico oggi non è sempre il punto di partenza della creazione di impresa. Ce ne sono alcuni che, pur essendo in perdita, trovano il riscontro di mercato e di una comunità finanziaria che li sostiene”, dice Enrico Capoferri, trent’anni nella grande distribuzione e poi il salto nell’imprenditoria con Erbert. Metà supermercato, metà ristorante, la costante è la selezione maniacale delle materie prime, fatte a monte sulla base di una filosofia: chi viene deve poter “fare la spesa ad occhi chiusi”.

Amazon, prosegue Capoferri, “ha lavorato per tantissimi anni in perdita, portando avanti investimenti estremamente rilevanti nella logistica, per poi cominciare a rosicchiare quote di mercato e creare la possibilità di una redditività”. Tra acquisizioni (come Whole Foods), prodotti a marchio proprio e una strategia di servizi cloud sempre più centrale, il rivenditore di libri il cui business plan l’ingegner Jeff Bezos scrisse in macchina a metà anni Novanta si è trasformata nel colosso che conosciamo.

Memore di questo precedente, “la finanza oggi può arrivare a concedere cinque-sette anni – osserva Capoferri -. Se si ragionasse in termini di mero conto economico, un distributore dovrebbe dire che, semplicemente, non può funzionare. Ma se fossi uno degli attori storici della gdo starei attento: davanti a questo fermento di innovazione e innovatori, penso a Cortilia, Everli e a chi consegna in dieci minuti, è possibile che ci troviamo di fronte a una svolta. Soprattutto se il cliente si rivolge a brand noti: la Nutella è sempre la Nutella, da chiunque la si compri. E quindi il consumatore guarda sempre più alla dimensione del servizio”.

Foto: pixabay.com

Destrutturare il processo di approvvigionamento

La lettura teorica prova a fornirla Giacomo Pastore, ad di Fresco Frigo. L’azienda produce distributori automatici intelligenti che posiziona in luoghi strategici, grandi uffici, palestre e condomini. La selezione dei prodotti è basata sul fresco, ma non solo: ogni smart freezer collegato al cloud, assicura Pastore, rileva i dati di passaggio e persino quelli meteo e li trasmette a un algoritmo, che su queste basi decide il riempimento con cadenza settimanale grazie ad accordi con produttori locali: più gelati se fa caldo, più comfort food se il tempo non è clemente ed è meglio portarsi dietro l’ombrello.

“Si sta destrutturando uno dei processi più consolidati dell’esistenza, il processo di approvvigionamento – chiosa il manager -, quello per cui andiamo a fare la spesa recandoci in un posto preciso. Oggi siamo noi a portare la spesa dal cliente. Il fenomeno dei dark store è questo”. Certo, non mancano i problemi. I costi fissi, come quelli sul lavoro anche per questioni di reputazione, restano. “Oggi un barattolo di pomodori bei dark store si paga la stessa cifra che al supermercato. Ma quando le richieste aumenteranno, anche il prezzo crescerà. Lo stesso tesso trend lo abbiamo osservato nella delivery: gratis all’inizio, oggi spesso i ristoranti hanno due listini differenti”, prosegue Pastore.

Solo dieci minuti?

Ordinare i biscotti per colazione quando suona la sveglia è meraviglioso. Ma potrebbe non realizzarsi sempre la promessa dei 10 minuti. Luigi Strino, fondatore Pony U, azienda italiana che si occupa di delivery, tuttavia non si preoccupa: “Nessuno si sognerebbe di protestare se il corriere arrivasse dopo quindici o venti. Il compromesso è accettabile. Anche perché il modello della grande distribuzione ecommerce oggi è la consegna in tre giorni”.

Inoltre, aggiunge, “la gran parte dei prodotti non è urgente. Se i dark store hanno il pregio di consegnare la merce subito, in futuro il prezzo per questo lusso potrebbe essere la disponibilità a pagare un prezzo più alto”.

Di fronte a questo scenario la gdo non può dormire sonni tranquilli. E sebbene anche i dark store debbano far fronte al costo degli affitti, possono accontentarsi di aree di minor passaggio (e più convenienti). La selezione fa il resto, riducendo gli spazi. Un accurato lavoro di analisi delle referenze, condotte con tecnologie oggi alla portata di molti, consente di puntare su ciò che viene effettivamente comprato, stringendo anche accordi con produttori iperlocali che conoscono i trend.

A dispetto di questa agilità, la gdo sembra un pachiderma, sottolinea Capoferri: “Se si ha un’organizzazione basata sui volumi e una presenza fisica molto importante, qualsiasi modifica è rilevante e sconquassa il modello consolidato. Forse i discount soffriranno meno perché sono improntati all’efficienza, ma per il resto tutti gli attori si trovano sulla stessa barca”. Carrefour sta provando a trasformarsi in Francia, investendo su aziende di piatti pronti e mense. La partita è aperta.