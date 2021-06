Gomorra 5, c’è l’annuncio ufficiale: quando e dove lo vedremo in Tv. L’attesissima nuova stagione sbarcherà a breve sul piccolo schermo

Gomorra 5, quando andrà in onda l’ultima stagione: l’annuncio Sky (Foto: Getty)

Durante questo lungo periodo di pandemia le serie Tv sono diventate delle fedeli compagne per milioni di persone in tutto il mondo. I numeri degli ascolti sono aumentati a dismisura, così come l’offerta sempre più ampia da parte delle varie piattaforme. Tra le più amate in Italia, però, c’è sempre Gomorra, che si appresta a vivere la sua ultima attesissima stagione. Proprio in queste ore Sky Atlantic ha finalmente rilasciato la data ufficiale dell’uscita sul piccolo schermo delle nuove puntate. Le riprese si erano ormai concluse da tempo ma il silenzio sulla messa in onda aveva tenuto in ansia i fan fino ad oggi.

A tranquillizzare tutti ci ha pensato Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. L’occasione è stata la presentazione dei quattro nuovi canali introdotti a partire dal 1° luglio, a margine della quale si è parlato anche del ritorno di Salvatore Esposito e Marco D’Amore sulle reti nazionali.

Gomorra 5, c’è l’annuncio ufficiale: andrà in onda a novembre su Sky Atlantic

Gomorra 5, c’è l’annuncio ufficiale: andrà in onda a novembre su Sky Atlantic (Foto: Getty)

Per vedere le gesta di Genny Savastano e Ciro bisognerà attendere il prossimo autunno e più precisamente il mese di novembre. “Gomorra 5, la stagione finale” arriverà a saziare l’appetito degli appassionati italiani e non solo, visto il grande successo ottenuto anche nel resto d’Europa e Oltre Oceano. L’attesa durava da oltre un anno ed è aumentata proprio dopo l’annuncio che si tratterà dell’ultimo atto.

Una resa dei conti che vedrà protagonisti i volti di sempre. Marco D’Amore ha recentemente parlato dei cambiamenti che riguarderanno Ciro Di Marzio. Un’evoluzione del personaggio resa necessaria dall’atto conclusivo, per scrivere definitivamente la parola fine sul ruolo interpretato magistralmente per 5 anni.

“Ciro non poteva non apparire spogliato di tutto ciò che lo aveva connotato all’inizio. Cioè quel suo fascino guascone e piratesco che lo ha reso attraente anche da un punto di vista erotico” ha dichiarato. I colpi di scena non mancheranno e secondo i protagonisti verranno molto apprezzati dal pubblico. Non resta quindi che attendere questi 4 mesi prima di mettersi seduti sul divano.