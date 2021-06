friends,-l’attore-di-gunther-racconta-la-sua-lotta:-“ho-un-cancro-al-quarto-stadio”

James Michael Tyler, Gunther di Friends, ha un cancro al quarto stadio

James Michael Tyler, Gunther di Friends, ha un cancro al quarto stadio. James Michael Tyler, interprete del sarcastico amico e collega di Rachel al Central Perk, Gunther, è portatore di cattive notizie: all’attore infatti nel settembre 2018 è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio ed è per questo che non ha potuto partecipare alla reunion del cast nello speciale di Friends.

Ecco le parole dell’attore che si racconta al TODAY Monday: “Mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata avanzato, che si era diffuso alle mie ossa. Ho avuto a che fare con quella diagnosi negli ultimi tre anni… È al quarto stadio (ora). Cancro in stadio avanzato. Quindi alla fine, sai, probabilmente mi prenderà“. Tyler ha infatti rivelato che la sua malattia non è stata presa in tempo, tanto che si è estesa a diverse parti del suo corpo.

L’attore racconta che la sua malattia è stata scoperta per la prima volta durante un controllo annuale. Ecco le sue parole: “Avevo 56 anni all’epoca e mi hanno fatto lo screening per il PSA, che è l’Antigene Prostatico Specifico. È arrivato a un numero straordinariamente alto… Quindi ho capito subito quando sono andato online e ho visto i risultati del mio esame del sangue e delle analisi del sangue che c’era ovviamente qualcosa di sbagliato lì. Quasi immediatamente, il mio medico mi ha chiamato e ha detto ‘Ehi, ho bisogno che tu venga domani perché sospetto che tu possa avere un problema piuttosto serio con la tua prostata‘”.

A quel punto gli è stato diagnosticato il cancro al quarto stadio. Lo hanno poi messo in contatto con il dottor Matthew Rettig, un ricercatore e oncologo dell’UCLA, che lo ha aiutato a dimostrare che la malattia era genetica e non ambientale. L’attore ha intrapreso quindi la terapia ormonale che “Ha funzionato in modo sorprendente per circa un anno“, permettendogli di “Andare avanti regolarmente nella vita” mentre assumeva un regime di tre farmaci.

“Tutto quello che dovevo fare era prendere una pillola al mattino e alla sera, e boom, la vita era praticamente normale. Allora ce l’avevo, ma (ero) in grado di funzionare normalmente… mi sentivo bene, onestamente. Non avevo sintomi, non sentivo alcun sintomo. Ed era molto facile da regolare“. La situazione però poi ha iniziato a degenerare e il cancro si è diffuso alle ossa e alla colonna vertebrale, portandolo alla paralisi della parte inferiore del corpo. Tyler ha rivelato che la malattia è cambiata “Proprio durante la pandemia“.”Mi mancava da fare un test, il che non era una buona cosa. Quindi il cancro ha deciso di mutare durante la pandemia, e quindi è progredito“.

L’attore ha rivelato che attualmente sta facendo la chemioterapia che sta combattendo “aggressivamente” il cancro. Tuttavia, ha voluto sottolineare che lo screening e la diagnosi precoce possono portare a prognosi molto migliori. “Ci sono altre opzioni a disposizione degli uomini se lo prendono in tempo prima di me. La prossima volta che andate solo per un esame di base o per il vostro controllo annuale, chiedete al vostro medico un test del PSA. È facilmente rilevabile… Se si diffonde oltre la prostata alle ossa, dove è più diffuso nel mio caso, può essere molto più difficile da affrontare“.

“Lo screening del PSA può essere eseguito su uomini di qualsiasi età“, ha rivelato a TODAY Rettig, l’oncologo di Tyler. “L’idea dello screening del PSA è identificare il cancro e diagnosticare il cancro alla prostata in una fase molto prima che si diffonda, quando è curabile con cose come la chirurgia o le radiazioni“. Tyler ha aggiunto: “Un sacco di uomini, se lo prendono così presto, possono curarlo facilmente. Non voglio che le persone debbano passare quello che ho passato io. Questo non è… un processo facile“.

James Michael è poi tornato a parlare del revival di Friends, dicendo che la malattia gli ha impedito di apparire di persona alla reunion e potendo apparire quindi solo su Zoom. “Volevo farne parte, e inizialmente sarei stato sul palco, almeno, con loro, e sarei stato in grado di prendere parte a tutti i festeggiamenti. È stato agrodolce, onestamente. Sono stato molto felice di essere incluso. È stata una mia decisione di non farne parte fisicamente e fare un’apparizione su Zoom, in pratica, perché non volevo portarvi un aspetto negativo… Non volevo dire, ‘Oh, e comunque, Gunther ha il cancro’“.

Ha aggiunto che molti del cast e della crew di Friends sapevano della malattia e che lo hanno supportato in ogni modo possibile. Il suo obiettivo ora è quello di incoraggiare le persone a fare lo screening, arrivando a salvare almeno una vita. Inoltre ha aggiunto che è stato circondato (durante tutto il processo) da uno straordinario gruppo di supporto con tante persone che pregano per la sua salute.

“Mi ha fatto, personalmente, capire quanto sia importante ogni momento, ogni giorno. E lottare. Non arrenderti. Continua a lottare. Mantieniti il più leggero possibile. E scegli degli obiettivi. Stabilisci degli obiettivi. Il mio obiettivo lo scorso anno era quello di vedere il mio 59esimo compleanno. Per aiutare a salvare almeno una vita facendo uscire questa notizia“.