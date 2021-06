FRIDD N’GUOLL FUORI DAL’11 GIUGNO IL NUOVO BRANO DE IL CAOS E PEPPE RAMONS Feat. LUCARIELLO

Spread the love











IL CAOS e PEPPE RAMONS con l’eccezionale presenza di LUCARIELLO presentano FRIDD N’GUOLL il nuovo singolo, fuori su Spotify dall’11 giugno 2021. Un brano intriso di passione e di desiderio esaltato dall’uso della lingua napoletana, un testo che si fonde perfettamente con le attualissime sonorità Indie Pop e Trap che caratterizzano la scena musicale corrente. “Per FRIDD N’GUOLL – dichiarano Il Caos e Peppe Ramons- abbiamo fortemente voluto la presenza di Lucariello, personaggio già noto sia a livello musicale, soprattutto qui in Campania, che per il suo impegno sociale per il nostro territorio. Abbiamo voluto mettere su una collaborazione tra artisti di spessore e dal forte background artistico, che in parte avevano già interagito con noi e tra di loro, ed insieme vogliamo portare alta la bandiera della musica partenopea. ”.

La produzione del brano, difatti è stata affidata al prestigioso studio Micam, forte di tante importanti collaborazioni anche con l’estero, ed alla sapiente chitarra di Rufio, attualmente impegnato in tour con Emma Marrone ed unico “non partenopeo” del team.

Il Caos e Peppe Ramons presentano così il loro brano:

“FRIDD N’GUOLL letteralmente significa “freddo addosso” e rappresenta i brividi … la pelle d’oca, quella dello stare accanto alla persona che ti sconvolge, quella del momento dell’incontro e della fusione, quella che senti sulle carni ma ancor prima nella mente. I protagonisti del brano potrebbero essere due amanti o anche due persone che si cercano, si rincorrono e si sfuggono.”

Un testo, pieno di riferimenti alla quotidianità ed a personaggi simbolo della cultura partenopea, perfettamente in simbiosi con le sonorità utilizzate, per un pezzo che rimane in testa . Il brano esce con la nuova e promettente etichetta SCRZ label, la distribuzione è di Artist First, e vanta l’apporto di professionisti del settore musicale con la produzione di Micam (Michele Cammarota) e Rufio (Raffaele Littorio), il mix è stato curato da Micam e Francesco Coletti, mentre il master vede la firma di Andrea De Bernardi e l’artwork è di Simone Pardi.

LINK SOCIAL ARTISTI

Instagram : IL CAOS e PEPPE RAMONS

Facebook : IL CAOS E PEPPE RAMONS

Spotify : IL CAOS e PEPPE RAMONS

Link Spotify brano FRIDD N’GUOLL https://open.spotify.com/track/4xy6pOCpVJ4MS2hRjPN07A?si=d0b223cd2e454ab8

Bio artisti

IL CAOS: pseudonimo dietro cui si cela Nicola Tarantino, cantautore napoletano, classe 1993. Scopre già da piccolo l’amore per la musica ed inizia a studiare il pianoforte, strumento con cui scopre la sua vena compositiva e la “vocazione” al cantautorato. Dopo alcuni anni in cui è stato autore e co-autore per i brani di diversi artisti usciti dai talent, decide di salire sul palco e cantare in prima persona i propri pezzi. Inizia così, nel 2017, la sua carriera discografica con l’uscita del primo singolo “Il Caos Dentro” distribuito da New Music International che gli vale la posizione numero #35 della classifica iTunes generale e la numero #13 di quella Pop, oltre a raggiungere le vette delle classifiche radiofoniche.

PEPPE RAMONS: all’anagrafe Giuseppe Guerriero nasce ad Avellino nel 1996. E’ un rapper che non ama essere etichettato. Passa difatti, dalle barre all’esecuzioni in acustico ed alla scrittura. Nel 2017 è stato vincitore del contest Real Animal indetto da Real Talk, nel 2018 vince la Honiro Rap Battle Night e nel 2019 vince ad Honiro Ent Audition, accaparrandosi la produzione del suo primo disco, “Un’altra chance” uscito con la Honiro Ent.

Info e contatti : scorzalabel@gmail.com

Comunicazione Italian Music News: italianmusicnews@gmail.com

