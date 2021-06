Denise Pipitone, Federica Sciarelli, dopo che si è saputo che l’ex Pm Maria Angioni è indagata ha deciso di dire la sua

Spread the love











Si torna a parlare del caso della piccola Denise Pipitone, ovvero la bambina scomparsa da Mazara del Vallo esattamente il primo settembre 2004. Purtroppo da quel momento non si sono avute più notizie della piccola Denise, nonostante comunque la mamma Piera Maggio e il padre Piero Pulizzi abbiano fatto di tutto per poterla ritrovare. In tutti questi anni si è continuato a cercare e tante sono state le piste seguite che però non hanno portato a nulla di fatto.

Scomparsa Denise Pipitone, che fine ha fatto la bambina di Mazara del Vallo?

In questi mesi si è tornato a parlare di questo caso in modo più incessante, dopo l’avvenuta segnalazione dalla Russia, dove pare ci fosse una ragazza molto somigliante a Denise che era in cerca della sua famiglia naturale. In quel caso però sono stati effettuati gli esami che hanno dato esito negativo. Questo però ha fatto sì che si tornasse a parlare di Denise e della sua scomparsa in quasi tutti i programmi televisivi e la procura di Marsala ha riaperto le indagini.

L’ex Pm Maria Angioni finisce nei guai, indagata dalla Procura locale

Hanno fatto particolarmente discutere le dichiarazioni rilasciate dall’ex PM Maria Angioni. Quest’ultima nelle scorse settimane pare avesse rilasciato delle dichiarazioni che in qualche modo hanno lasciato tutti perplessi, visto che ha parlato di depistaggi e di gravi episodi accaduti ai tempi delle ricerche e delle indagini. Nei giorni scorsi, pare che la stessa Maria Angioni avesse comunicato di aver trovato Denise anche se in realtà le sue dichiarazioni poi sono state esaminate e pare che non ci fosse alcun tipo di fondamento. Adesso l’ex PM Maria Angiorni però è finita nei guai ed è indagata dalla procura locale. Di questo se ne è parlato nel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha visto andata in onda lo scorso mercoledì 23 giugno.

Le dichiarazioni dell’ex Pm

È stata la conduttrice Federica Sciarelli che in qualche modo ha voluto comunicare la notizia e fare anche un po’ di chiarezza. “Abbiamo cercato di capire quali sono i punti che la Procura di Marsala contesta alla dottoressa Angioni. La signora adesso è un giudice a Sassari e l’abbiamo sentita immediatamente dopo che è stata indagata. Questo è un atto molto forte nei confronti di un magistrato”. Queste ancora le dichiarazioni rilasciate da Federica Sciarelli. Anche la stessa Maria Angioni però nelle scorse ore ha parlato e lo ha fatto rilasciando un’intervista al programma di Raitre. “Mi hanno contestato le dichiarazioni del 3 maggio, quando avrei detto cose discordanti da come risulterebbero. Mi contestano ciò che ho detto in merito alla telecamera sul motorino. Poi che avrei sentito uno… ma è una cosa vecchia del 2004″. Questo quanto da lei dichiarato. Ma cosa succederà adesso?

Mi piace: Mi piace Caricamento...