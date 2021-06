come-cuocere-il-pesce-alla-griglia-e-5-errori-da-evitare

Spread the love

Siete pronti per le grigliate d’estate? Una grigliata di pesce è sempre un’ottima idea, ma occhio a non commettere errori! Nel nostro articolo tanti consigli per cuocere al meglio il pesce!

Tempo di grigliate in giardino o sul terrazzo? Ecco come scegliere il pesce giusto e come cucinarlo al meglio!

Quali sono i pesci migliori da cuocere sulla griglia

Sei certo di sapere quali pesci prendere dal pescivendolo quando si parla di griglia?

Se è vero che il pesce fresco è sempre buono e meno lo si cucina meglio è, è anche vero che alcuni si prestano meglio di altri ad essere cotti su una piastra o sulla griglia.

I tranci di tonno, salmone e pesce spada sono l’ideale perché hanno quasi la stessa consistenza di una bistecca di carne, l’importante è che siano spessi circa 3 cm.

Devono restare morbidi all’esterno quindi non cuoceteli più di 3 minuti per lato.

Poi ci sono sarde, sgombri, triglie e merluzzi che vanno puliti all’interno e aromatizzati con erbe fresche come rosmarino, timo, maggiorana e prezzemolo.

Cuociono pochissimo altrimenti rischiano di seccarsi troppo e spesso, per evitare questo, vengono cosparsi di sale.

Anche il branzino può essere cotto alla griglia, intero con la pelle e le scaglie che lo proteggeranno dal calore della fiamma, ma pulito all’interno.

Crostacei alla griglia

Scampi, gamberoni e mazzancolle possono essere cotti interi con il carapace, semplicemente privati della testa.

Per insaporirli potete marinarli con olio e limone e se volete potete anche utilizzarli per preparare degli spiedini, ma in questo caso puliteli e cuoceteli proprio un attimo.

Come cuocere calamari e molluschi alla griglia

Anche in questo caso, basta lavarli, svuotarli nel caso di calamari e seppie, e cuocerli sulla griglia o la piastra calde dopo un breve marinatura.

Seppie e calamari posso essere anche panati o farciti con del semplice pangrattato condito con aglio e prezzemolo.

Spiedini di pesce alla griglia

Come dicevamo, si possono preparare degli spiedini di pesce deliziosi da cuocere alla brace.

Potete alternare gamberi, calamari, cubetti di spada, tonno o salmone, anche con delle verdure come zucchine, pomodorini o peperoni.

Ottimi anche gli spiedini con la frutta perché forse non l’avete mai provato, ma l’ananas sta molto bene con i gamberi e grigliato è davvero delizioso.

Condimenti e contorni per la grigliata di pesce

Il pesce grigliato è già molto buono al naturale, ma se volete potete servirlo con della salsa verde, oppure con una maionese fatta in casa, oppure con una citronette perché il limone si sposa sempre molto bene con il pesce.

Come contorno vi suggeriamo delle verdure cotte insieme al pesce, quindi zucchine, melanzane, patate, pomodori, cipolle, radicchio e tutto quello che si può cuocere alla brace.

Provate le nostre verdure d’estate alla griglia.

