carrefour-ritira-crostini-per-la-presenza-di-listeria

Attenzione ai crostini commercializzati da Carrefour. La nota catena di supermercati ha appena ritirato un lotto di crostini alla toscana per la presenza di Listeria monocytogenes.

L’avviso, pubblicato nella sezione “Richiamo prodotti” del sito di Carrefour, rivela che a seguito di campionamento effettuato in autocontrollo da parte dello stesso produttore è emerso il rischio Listeria.

Il richiamo riguarda i crostini alla toscana prodotti da Tempestini per GS Spa nello stabilimento di via Gora del Pero 22/24, a Prato. Il prodotto è venduto in confezioni preincartate di peso variabile, con il numero di lotto 210510 e scadenza 24/6/2021.

Carrefour ha invitato chi ha acquistato i crostini tra il 24 maggio e il 25 giugno a controllare il lotto e a riportarlo indietro se è quello oggetto di richiamo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800/650650.

