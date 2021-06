Calciomercato Inter, arriva un big dalla Serie A: superata la Juventus! Marotta e Ausilio stanno preparando il secondo colpo dopo la firma di Calhanoglu

Calciomercato Inter, arriva un big dalla Serie A: superata la Juventus! (Foto: Getty)

Le mosse dell’Inter sul mercato iniziano ad essere ben delineate. I Campioni d’Italia, nonostante il ridimensionamento economico imposto dalla proprietà Suning, hanno le idee chiare su come restare competitivi. Antonio Conte ha abbandonato la nave, rimpiazzato da Simone Inzaghi, voglioso di misurarsi con la panchina più prestigiosa della sua carriera. Beppe Marotta sta facendo di tutto per comporre una rosa all’altezza della Champions League, senza intaccare troppo quelli che sono i valori in campo. Le priorità riguardano gli esterni di fascia del 3-5-2 e una punta. Le uscite di Hakimi e, molto probabilmente Lautaro Martinez, portano quindi ad investire su nomi di grande affidamento in quelle zone. Chiaramente non sarà possibile spendere tutto il tesoretto ricavato, ma almeno la metà si. I nomi sono già stati individuati e se per la fascia destra si pensa a Lazzari, ben conosciuto da Inzaghi, in attacco è tornato in auge Luis Muriel. Ma il colpo dall’Atalanta potrebbe essere un altro: Robin Gosens.

Calciomercato Inter, arriva un big dalla Serie A: accordo vicino per Gosens

Calciomercato Inter, arriva un big dalla Serie A: accordo vicino per Gosens (Foto: Getty)

L’esterno tedesco è una delle poche note liete della Germania in questo Europeo e ha attirato ancor di più su di sè le attenzioni dei principali club europei. In Italia Inter e Juventus sono sulle sue tracce ormai da tempo e continuano a trattare con Percassi. Nelle ultime ore, però, si è registrata una forte accelerata da parte dei nerazzurri, che avrebbero scavalcato la concorrenza e sarebbero ad un passo dall’accordo. La valutazione dei bergamaschi si aggira sui 35-40 milioni di euro, ma non è escluso a priori l’inserimento di contropartite tecniche. Per abbassare questa quotazione, l’Inter ha in mano due nomi di grande prospettiva che farebbero al caso di Gasperini. Si tratta di Federico Dimarco, reduce da un’ottima stagione al Verona e di Sebastiano Esposito. L’attaccante campano, girato in B a Spal e Venezia, è considerato uno dei migliori talenti del nostro calcio. Classe 2002, ha bruciato tutte le tappe anche nelle nazionali giovanili, arenandosi leggermente solo nell’ultimo periodo. A Bergamo lo vorrebbero a titolo definitivo, convinti di ritrovarsi in casa un possibile crack.

In questo modo la cifra cash da sborsare per Gosens scenderebbe attorno ai 20 milioni, ricavabili dai 70 che verranno incassati per Hakimi dal Psg. Una serie di incastri per rimanere competitivi e provare a bissare il tricolore appena conquistato.