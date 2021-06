Conosciuto anche come caviale di melanzane, il babaganoush è una salsa tipica della cucina mediorientale e in particolar modo della tradizione culinaria israeliana. Come molte ricette mediorientali, il babaganoush prevede l’uso di spezie e della tahina, una preparazione ottenuta dai semi di sesamo.

Questa crema a base di polpa di melanzana e tahina viene servita per accompagnare la pita o le falafel, le tipiche polpette di ceci. È una salsa diffusissima, che condivide il primato con l’onnipresente hummus. Il consiglio che vi diamo per la sua realizzazione è che il babaganoush non deve risultare una crema liscia: è una salsa rustica, dunque se vi sembra troppo granulosa evitate comunque di frullarla.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

2 Melanzane

3 cucchiai Salsa Tahina

1 Limone

2 Spicchio d’aglio

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaino Sale

q.b. Paprika per guarnire

q.b. semi di sesamo per guarnire

Preparazione:

Per preparare la ricetta della babaganoush, lavate le melanzane e incidetele nel senso della lunghezza.

Avvolgetele con della carta stagnola e cuocetele in forno a 200°C per circa un’ora.

Nel frattempo schiacciate l’aglio, spremete il limone e lavorate il tutto in un’ampia ciotola con la tahina. Dovrete ottenere una crema liscia.

Una volta raffreddate le melanzane, scavatele e prelevate solo la polpa e unitela alla crema a base di aglio e limone che avete preparato in precedenza.

Aggiungete l’olio e lavorate il tutto con una forchetta.

Regolate di sale e guarnite con paprika e semi di sesamo tostati e servite.